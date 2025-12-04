Достанич: Съставът на Левски ме учуди

Наставникът на Славия Ратко Достанич бе много доволен от победата на тима с 2:0 над Левски. Специалистът е на мнение, че заслуга за успеха е изцяло на играчите, като сподели, че се е изненадал от старовия състав на “сините”.

“Мисля, че стана хубав мач. Левски е силен отбор и заслужено са първи. Искам да кажа, че работата на футболистите дава резултат. Всеки един футболист се раздава, няма пазене. Един треньор може да е щастлив, когато има такава група. Левски прави доста положения във всеки един мач, но успяхме да противодействаме. Много съм доволен от моя отбор. За мен бе изненада в Левски да има толкова много промени. След днешния мач, трябва да се успокоим и да слезем на земята. Трябва да бъдем спокойни и да се раздаваме. Ако продължим да работим така, можем да се надяваме на добри резултати”, каза Достанич.