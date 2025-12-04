Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Рискът на Веласкес не се оправда, Славия шокира "сините" - на живо от стадион "Александър Шаламанов" след 2:0
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Достанич: Съставът на Левски ме учуди

Достанич: Съставът на Левски ме учуди

  • 4 дек 2025 | 20:18
  • 1767
  • 1

Наставникът на Славия Ратко Достанич бе много доволен от победата на тима с 2:0 над Левски. Специалистът е на мнение, че заслуга за успеха е изцяло на играчите, като сподели, че се е изненадал от старовия състав на “сините”.

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"
Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

“Мисля, че стана хубав мач. Левски е силен отбор и заслужено са първи. Искам да кажа, че работата на футболистите дава резултат. Всеки един футболист се раздава, няма пазене. Един треньор може да е щастлив, когато има такава група. Левски прави доста положения във всеки един мач, но успяхме да противодействаме. Много съм доволен от моя отбор. За мен бе изненада в Левски да има толкова много промени. След днешния мач, трябва да се успокоим и да слезем на земята. Трябва да бъдем спокойни и да се раздаваме. Ако продължим да работим така, можем да се надяваме на добри резултати”, каза Достанич.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

"Сините" фенове подкрепиха Боби Михайлов и Любо Пенев

"Сините" фенове подкрепиха Боби Михайлов и Любо Пенев

  • 4 дек 2025 | 19:37
  • 1588
  • 0
Витоша (Бистрица) стана шампион на Югозападна България при ветераните

Витоша (Бистрица) стана шампион на Югозападна България при ветераните

  • 4 дек 2025 | 18:36
  • 1003
  • 0
Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

  • 4 дек 2025 | 19:57
  • 114937
  • 458
В дубъла на Септември (София) наредиха всичко за подготовката

В дубъла на Септември (София) наредиха всичко за подготовката

  • 4 дек 2025 | 17:59
  • 426
  • 0
Росен Крумов: Не ни надиграха, загубихме поне десет точки

Росен Крумов: Не ни надиграха, загубихме поне десет точки

  • 4 дек 2025 | 17:55
  • 748
  • 0
Тодор Симов: Заслужихме трите точки

Тодор Симов: Заслужихме трите точки

  • 4 дек 2025 | 17:54
  • 1073
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

  • 4 дек 2025 | 19:57
  • 114937
  • 458
Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

  • 4 дек 2025 | 20:33
  • 3305
  • 5
Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

  • 4 дек 2025 | 20:32
  • 3571
  • 2
Гъстата мъгла над Враца не попречи на Ботев да грабне трите точки срещу Спартак (Варна)

Гъстата мъгла над Враца не попречи на Ботев да грабне трите точки срещу Спартак (Варна)

  • 4 дек 2025 | 17:33
  • 44064
  • 24
Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

  • 4 дек 2025 | 14:58
  • 39291
  • 56
Очаквайте на живо: Апоел - АСВЕЛ

Очаквайте на живо: Апоел - АСВЕЛ

  • 4 дек 2025 | 20:15
  • 511
  • 0