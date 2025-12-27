Популярни
Нападател на Черно море отказал трансфер в Португалия

  • 27 дек 2025 | 12:06
  • 551
  • 0

Нападателят на Черно море Густаво Франса е отказал оферти от два португалския клуба, за да остане на „Тича“. Запитванията са дошли от втородивизионни отбори, пише “Варна утре”. Той има опит в страната, като е носил екипите на Униао Сантарем и Тондела. 23-годишният атакуващ футболист иска да се докаже с екипа на "моряците" и затова е отклонил предложенията.

Франса пристигна във Варна през лятото от бразилския Сао Бернардо, но не успя да си спечели титулярната позиция на върха на атаката. Южноамериканецът изигра 14 двубоя във всички турнири, в които вкара два гола и направи една асистенция. Треньорът Илиан Илиев по-често ползваше на върха на атаката Селсо Сидни или Георги Лазаров.

Наставникът на "моряците" загатна, че иска да се раздели с някои от чужденците, но за момента това не се осъществява, тъй като въпросните играчи не желаят да прекратят договорите си.

