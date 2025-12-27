Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев може да върне в България бивша звезда на Локо Пловдив

Ботев може да върне в България бивша звезда на Локо Пловдив

  • 27 дек 2025 | 13:03
  • 1420
  • 0

Ботев Пловдив може да се подсили с любимец на феновете на големия си съперник – Локомотив. „Мач Телеграф“ твърди, че „канарчетата“ ще върнат у нас Мичи Нтело.

24-годишният белгиец в момента е изпаднал в немилост в Ивердон, където бе продаден от „черно-белите“ през лятото на 2024 година. При това за доста пари – 700 000 евро. През есента той взе участие в 18 мача, но само в 3 от тях започна като титуляр.

Интересното е, че швейцарците го ползват в доста случаи като дясно крило. Нтело е готов да се върне у нас, за да рестартира кариерата си и е приел предложението на „канарчетата“.

