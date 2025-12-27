Ботев може да върне в България бивша звезда на Локо Пловдив

Ботев Пловдив може да се подсили с любимец на феновете на големия си съперник – Локомотив. „Мач Телеграф“ твърди, че „канарчетата“ ще върнат у нас Мичи Нтело.

24-годишният белгиец в момента е изпаднал в немилост в Ивердон, където бе продаден от „черно-белите“ през лятото на 2024 година. При това за доста пари – 700 000 евро. През есента той взе участие в 18 мача, но само в 3 от тях започна като титуляр.

Интересното е, че швейцарците го ползват в доста случаи като дясно крило. Нтело е готов да се върне у нас, за да рестартира кариерата си и е приел предложението на „канарчетата“.