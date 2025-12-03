Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА 0:0 Локо (Пд), стадионът гърми "Любо Пенев! Любо Пенев!"

ЦСКА 0:0 Локо (Пд), стадионът гърми "Любо Пенев! Любо Пенев!"

  • 3 дек 2025 | 18:15
  • 15553
  • 32
ЦСКА 0:0 Локо (Пд), стадионът гърми "Любо Пенев! Любо Пенев!"
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Локомотив (Пловдив)

ЦСКА и Локомотив (Пловдив) играят при 0:0 в мач от 18-ия кръг на efbet Лига.

В 11-те на домакините има някои изненади. Завърналият се от наказание Лапеня не попада в състава за сметка на Иванов. Янев направи промени и в халфовата линия. Няма ги наказаният Жордао и Панайотов, а на техните места стартират Сегер и Скаршем.

Големият отсъстващ от 11-те на Локо пък е капитанът Димитър Илиев, който е на резервната скамейка.

Непоследствено преди срещата двата отбора и съдиите излязоха с тениски, на които пишеше: "Дръж се, Любо! Ще спечелиш и този мач!" То е насочено към борещия се с тежко заболяване легендарен нападател на ЦСКА и България - Любослав Пенев.

В 9-ата минута стадионът гръмна с възгласи за Любо Пенев, като скандиранията дойдоха от феновете и на двата отбора.

Иначе първата по-сериозна опасност дойде в 10-ата минута, когато се получи сериозно разбъркване в наказателното поле на гостите. Годой успя да отправи удар от десетина метра, но Милосавлевич плонжира и улови.

Само 180 секунди по-късно Питас пусна с пета към Годой. Кошмара отправи техничен изстрел, а стражът на Локо изби.

ЦСКА - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) 0:0

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 14. Иванов, 5. Делова, 17. Мартино, 8. Сегер, 7. Скаршем, 73. Илиев, 99. Етоо, 28. Питас, 9. Годой

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 1. Милосавлевич, 2. Кова, 23. Русков, 13. Риян, 21. Еспиноса, 22. Иванов, 39. Умарбаев, 12. Али, 94. Иту, 7. Идриз, 9. Переа

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от БГ Футбол

Бойко Величков: ЦСКА прави нещата по начин, по който да доближи клуба до европейските стандарти

Бойко Величков: ЦСКА прави нещата по начин, по който да доближи клуба до европейските стандарти

  • 3 дек 2025 | 13:43
  • 4843
  • 6
Михаил Александров: Смятам, че даваме добър пример на всеки следващ клуб, който иска да направи нещо такова

Михаил Александров: Смятам, че даваме добър пример на всеки следващ клуб, който иска да направи нещо такова

  • 3 дек 2025 | 13:35
  • 1074
  • 1
Резултати, голмайстори и класиране след 14-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати, голмайстори и класиране след 14-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 3 дек 2025 | 13:33
  • 1168
  • 0
Стефан Ангелов: Закономерно представяне на Етър II

Стефан Ангелов: Закономерно представяне на Етър II

  • 3 дек 2025 | 13:28
  • 376
  • 0
ЦСКА без Жордао и Брахими срещу Локо (Пд)

ЦСКА без Жордао и Брахими срещу Локо (Пд)

  • 3 дек 2025 | 13:24
  • 4637
  • 1
Левски тренира в пълен състав, Карл Фабиен и Ради Кирилов са готови за игра

Левски тренира в пълен състав, Карл Фабиен и Ради Кирилов са готови за игра

  • 3 дек 2025 | 13:10
  • 1844
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

  • 3 дек 2025 | 17:28
  • 17799
  • 25
Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

  • 3 дек 2025 | 16:15
  • 14331
  • 9
ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

  • 3 дек 2025 | 14:22
  • 21760
  • 25
Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

  • 3 дек 2025 | 09:24
  • 19376
  • 23
Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

  • 3 дек 2025 | 12:15
  • 12929
  • 50