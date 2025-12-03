ЦСКА 0:0 Локо (Пд), стадионът гърми "Любо Пенев! Любо Пенев!"

ЦСКА и Локомотив (Пловдив) играят при 0:0 в мач от 18-ия кръг на efbet Лига.

В 11-те на домакините има някои изненади. Завърналият се от наказание Лапеня не попада в състава за сметка на Иванов. Янев направи промени и в халфовата линия. Няма ги наказаният Жордао и Панайотов, а на техните места стартират Сегер и Скаршем.

Големият отсъстващ от 11-те на Локо пък е капитанът Димитър Илиев, който е на резервната скамейка.

Непоследствено преди срещата двата отбора и съдиите излязоха с тениски, на които пишеше: "Дръж се, Любо! Ще спечелиш и този мач!" То е насочено към борещия се с тежко заболяване легендарен нападател на ЦСКА и България - Любослав Пенев.

В 9-ата минута стадионът гръмна с възгласи за Любо Пенев, като скандиранията дойдоха от феновете и на двата отбора.

Иначе първата по-сериозна опасност дойде в 10-ата минута, когато се получи сериозно разбъркване в наказателното поле на гостите. Годой успя да отправи удар от десетина метра, но Милосавлевич плонжира и улови.

Само 180 секунди по-късно Питас пусна с пета към Годой. Кошмара отправи техничен изстрел, а стражът на Локо изби.

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 14. Иванов, 5. Делова, 17. Мартино, 8. Сегер, 7. Скаршем, 73. Илиев, 99. Етоо, 28. Питас, 9. Годой

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 1. Милосавлевич, 2. Кова, 23. Русков, 13. Риян, 21. Еспиноса, 22. Иванов, 39. Умарбаев, 12. Али, 94. Иту, 7. Идриз, 9. Переа

Снимки: Борислав Трошев