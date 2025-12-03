Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Феновете на ЦСКА и Локомотив (Пд) ще аплодират Любо Пенев в деветата минута

Феновете на ЦСКА и Локомотив (Пд) ще аплодират Любо Пенев в деветата минута

  • 3 дек 2025 | 13:55
  • 324
  • 1
Феновете на ЦСКА и Локомотив (Пд) ще аплодират Любо Пенев в деветата минута
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Локомотив (Пловдив)

Феновете на ЦСКА и Локомотив (Пловдив) ще изразят своята подкрепа за Любослав Пенев по време на предстоящия мач от 18-ия кръг на efbet Лига, който ще се играе днес от 18:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Срещата ще бъде прекъсната в 9-ата минута в знак на съпричасност с легендарния нападател, а двата отбора ще излязат със специални фланелки. Изборът на деветата минута символизира №9, с който Ел Голеадор игра през по-голямата част от славната си кариера.

Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания в подкрепа на Любослав Пенев
Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания в подкрепа на Любослав Пенев

Любослав Пенев в момента е в клиника в Германия, където се бори с коварно заболяване. В негова подкрепа Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания, която да помогне за лечението.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бойко Величков: ЦСКА прави нещата по начин, по който да доближи клуба до европейските стандарти

Бойко Величков: ЦСКА прави нещата по начин, по който да доближи клуба до европейските стандарти

  • 3 дек 2025 | 13:43
  • 2007
  • 2
Михаил Александров: Смятам, че даваме добър пример на всеки следващ клуб, който иска да направи нещо такова

Михаил Александров: Смятам, че даваме добър пример на всеки следващ клуб, който иска да направи нещо такова

  • 3 дек 2025 | 13:35
  • 633
  • 1
Резултати, голмайстори и класиране след 14-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати, голмайстори и класиране след 14-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 3 дек 2025 | 13:33
  • 677
  • 0
Стефан Ангелов: Закономерно представяне на Етър II

Стефан Ангелов: Закономерно представяне на Етър II

  • 3 дек 2025 | 13:28
  • 255
  • 0
ЦСКА без Жордао и Брахими срещу Локо (Пд)

ЦСКА без Жордао и Брахими срещу Локо (Пд)

  • 3 дек 2025 | 13:24
  • 2035
  • 1
Левски тренира в пълен състав, Карл Фабиен и Ради Кирилов са готови за игра

Левски тренира в пълен състав, Карл Фабиен и Ради Кирилов са готови за игра

  • 3 дек 2025 | 13:10
  • 1057
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

  • 3 дек 2025 | 14:22
  • 8050
  • 12
11-те на Берое и Черно море

11-те на Берое и Черно море

  • 3 дек 2025 | 14:19
  • 1876
  • 1
Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

  • 3 дек 2025 | 08:00
  • 10953
  • 48
Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

  • 3 дек 2025 | 09:24
  • 12930
  • 19
Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

  • 3 дек 2025 | 12:15
  • 7529
  • 33
Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

  • 2 дек 2025 | 23:59
  • 49387
  • 371