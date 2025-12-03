Феновете на ЦСКА и Локомотив (Пд) ще аплодират Любо Пенев в деветата минута

Феновете на ЦСКА и Локомотив (Пловдив) ще изразят своята подкрепа за Любослав Пенев по време на предстоящия мач от 18-ия кръг на efbet Лига, който ще се играе днес от 18:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Срещата ще бъде прекъсната в 9-ата минута в знак на съпричасност с легендарния нападател, а двата отбора ще излязат със специални фланелки. Изборът на деветата минута символизира №9, с който Ел Голеадор игра през по-голямата част от славната си кариера.

Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания в подкрепа на Любослав Пенев

Любослав Пенев в момента е в клиника в Германия, където се бори с коварно заболяване. В негова подкрепа Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания, която да помогне за лечението.