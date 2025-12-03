Популярни
Бойко Величков: ЦСКА прави нещата по начин, по който да доближи клуба до европейските стандарти

  3 дек 2025 | 13:43
  • 1992
  • 2
Спортно-техническият директор на ЦСКА Бойко Величков говори пред медиите след официалното откриване на новия клубен магазин на "армейците" в центъра на София. Шефът на "червените" заяви, че в клуба се работи по начин, който да го доближи до европейските стандарти.

"ЦСКА стъпка по стъпка прави нещата по начин, по който да доближи клуба до европейските стандарти. Като маркетинг стратегии, връзки с привържениците си. Тук няма да бъдат продавани само артикули. Тук всеки армеец ще може да се почувства като част от "червеното" семейство. Ще има доста носталгични моменти, свързани с ретро колекции. Това е големият плюс - този магазин е отворен максимално към привържениците ни.

Това развитие на клуба е най-важното. Българският фен е зажаднял за такъв топ отношение и се радвам, че ЦСКА е клубът, който дава пример в много отношения. Тепърва предстоят нови неща, които отново ще бъдат в услуга на нашите привържениците. Клубът се развива в добра посока и то е видно за всички. Спортно-технически също се опитваме да си вършим работата по начин, по който да отговори на стандартите на ЦСКА.

Целта е да вървим в тази посока, в която в момента се движим. Има и други проекти, които са в процес. В момента в клуба се мисли непрекъснато за развитие. Досега сме показали, че играчите ни са ангажирани в процесите на развитието на ЦСКА не само на терена.

ЦСКА реагира своевременно за Любослав Пенев - с лични контакти, с откриването на дарителска сметка, с призив за помощ. Днес тази кампания продължава на стадиона. Всички знаем какво е Любослав Пенев за ЦСКА и за българския футбол. Всички знаем какъв характер има и се надяваме да му помогне в тази битка. Колкото по-обединена е футболната общност, толкова по-добре за всички", сподели Величков.

Снимки: Startphoto

