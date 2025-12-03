Крушарски разкри за напрежение в съблекалнята на Локо (Пд), готви глоба на Косич

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски сподели за леко напрежение в съблекалнята на “смърфовете” след равенствата с новаците Добруджа и Монтана. Пловдивчани записаха 1:1 срещу тимът от Добрич, а миналия кръг направиха 0:0 със северозападния клуб.

„Някои от хората се обиждат, правят си майтап помежду си и после се сърдят един на друг. А човек, който не може да се смее на собствените си недъзи, не става за колективна игра. Има някакви закачки там „Ти си такъв, ти си инакъв“. Просто си правят майтап помежду си и това се отразява на колектива. Единият се сърди на другия, другият се сърди на третия. Ще ги оправя. Близко е до акъла, че са развалили помежду си настроенията. Ако някой вземе приятелката на другия, тогава нека се сбият. Но за приказки – човек трябва да разбира от майтап и да носи на майтап“, отчете босът на Локомотив в интервю за „Тема Спорт“.

„Естествено, че треньорът трябва да го реши. Той трябва да знае всичко, да ги усети и да им набие чимбера. Аз му казах да ги глобява, той не ги глобява. Като не ги глобява, аз ще го глобя него и така. Да си прави сметката. На българина как се оправят нещата? По един-единствен начин – като му бръкнеш в джоба“, добави Крушарски. А на уточнението, че Душан Косич не е българин отговори: „Няма значение. Аз му казах, че е сбъркал къде е дошъл. Негов си е проблемът. Тук на Балканите се работи по друга система, не с доброта. Трябва да си обърне калъчката и да извади сатъра. И да реже“.

„Играчите малко вирнаха носовете напоследък. Повече отколкото трябва. Аз им го казах още преди да дойдат тези мачове – да не се върнат към ситуацията, която беше преди години. Със силните отбори играехме добре. Със слабите заривахме здраво. И сега се повтаря. Ако върнете лентата малко назад, ще видите, че е точно така. Може да ги питате всичките до един какво ги предупредих. Те казваха „Не, не, не, не, не, не“, обаче стана „Да“.

Влязох за две минути. И излязох. Да им напомня това, което казах на вас. Да не се отпуснат както преди две-три години, защото имам такова усещане. И да не гледат мача отблизо“, разказа той.