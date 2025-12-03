Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

  • 3 дек 2025 | 08:00
  • 2428
  • 15
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Локомотив (Пловдив)

ЦСКА и Локомотив (Пловдив) се изправят един срещу друг в интригуващ двубой от междинния 18-и кръг на efbet Лига. Срещата на стадион "Васил Левски" е от 18:00 часа и ще бъде ръководена от Димитър Димитров.

Разликата между двата отбора е само една точка, а мачът се явява пряк сблъсък за място в топ 4. Към момента "смърфовете" заемат четвъртата позиция, а "армейците" са пети в класирането.

Тимът на Христо Янев ще направи всичко възможно, за да измести днешния си съперник и да продължи победната си серия. Преди четири дни "червените" разбиха Спартак (Варна) с 4:0, което допълнително подобри настроението в лагера на столичани.

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа
ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

Гостите пък преминават през труден период, като имат само един успех в последните си 5 шампионатни срещи. Показателни за проблемите на "черно-белите" са двете последователни равенства с новаците в елита - Добруджа (1:1) и Монтана (0:0).

Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак
Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак

Добрата новина за ЦСКА е завръщането на Адриан Лапеня, но с наказание за този мач е халфът Бруно Жордао.

Душан Косич отново ще може да разчита на Ивайло Иванов и Енцо Еспиноса, които пропуснаха двубоя с Монтана заради натрупани картони.

ЦСКА - Локомотив (Пловдив)

Начало: 18:00 часа
Съдия: Димитър Димитров
Стадион: "Васил Левски", София

