Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Слушай на живо: ЦСКА - Локомотив (Пловдив)

ЦСКА и Локомотив (Пловдив) се изправят един срещу друг в интригуващ двубой от междинния 18-и кръг на efbet Лига. Срещата на стадион "Васил Левски" е от 18:00 часа и ще бъде ръководена от Димитър Димитров.

Разликата между двата отбора е само една точка, а мачът се явява пряк сблъсък за място в топ 4. Към момента "смърфовете" заемат четвъртата позиция, а "армейците" са пети в класирането.

Тимът на Христо Янев ще направи всичко възможно, за да измести днешния си съперник и да продължи победната си серия. Преди четири дни "червените" разбиха Спартак (Варна) с 4:0, което допълнително подобри настроението в лагера на столичани.

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

Гостите пък преминават през труден период, като имат само един успех в последните си 5 шампионатни срещи. Показателни за проблемите на "черно-белите" са двете последователни равенства с новаците в елита - Добруджа (1:1) и Монтана (0:0).

Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак

Добрата новина за ЦСКА е завръщането на Адриан Лапеня, но с наказание за този мач е халфът Бруно Жордао.



Душан Косич отново ще може да разчита на Ивайло Иванов и Енцо Еспиноса, които пропуснаха двубоя с Монтана заради натрупани картони.

ЦСКА - Локомотив (Пловдив)

Начало: 18:00 часа

Съдия: Димитър Димитров

Стадион: "Васил Левски", София