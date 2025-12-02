Популярни
  Sportal.bg
  ЦСКА
  Проектът за реконструкция на стадион "Българска армия" обра вота на публиката

Проектът за реконструкция на стадион "Българска армия" обра вота на публиката

  • 2 дек 2025 | 16:05
  • 2441
  • 6

Проектът за реконструкция на стадион "Българска армия" беше избран от публиката за победител в категория Unbuilt Leisure Project of the Year. Archello.com. Във всяка категория се връчват по две отличия - едно от международно жури и едно от публиката.

За победител на журито бе избран проектът "The Gold" (търговски хъб в град Ал Хубар в Саудитска Арабия). Другите финалисти в тази категория бяха The Outlier Hotel, Mirador del Palmeral de Elche и Esencia.

"Честита награда на ЦСКА, честито на целия екип, който работи с отдаденост и страст, и огромна благодарност на всички, които подкрепиха проекта!", написаха от ИПА - архитектурният екип, избран да реализира голямата мечта на червена България.

