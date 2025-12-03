Популярни
Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

  • 3 дек 2025 | 12:15
Новият модерен магазин на ЦСКА официално отвори врати днес. Точно в 11:00 часа “червените” фенове имаха възможност да го разгледат и да закупят първите си продукти.

На официалното откриване присъстваха легендите Димитър Пенев и Джони Велинов, както и футболистът от сегашния състав на ЦСКА Бруно Жордао. И тримата зарадваха феновете и раздадоха автографи. Още преди отварянето на магазина пък се бяха заформили опашки от привърженици, които скандираха името на клуба при рязането на лентата. Спортно-техническият директор Бойко Величков и техническият директор Михаил Александров също бяха на събитието.

Магазинът, разположен в центъра на София, е първият по рода си в България. Той е разположен на два етажа, като има специален кът, осигурен за най-малките фенове, като ще бъде открита и специална зона с ретро колекция, свързана с различни легенди на клуба.

Снимки: Startphoto

