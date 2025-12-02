Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания в подкрепа на Любослав Пенев

Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания в подкрепа на Любослав Пенев

  • 2 дек 2025 | 16:14
  • 770
  • 1

Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания в подкрепа на Любослав Пенев. Както е известно, легендарният футболист се бори с коварно заболяване и в момента се намира в специализирана клиника в Германия, където води най-важната битка - тази за живота си.

Целта на кампанията е да бъдат осигурени необходимите средства за предстоящото лечение на Любослав Пенев - включително медицински, болнични и транспортни разходи, както и всичко, свързано с грижите и възстановяването му.

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев
Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

"Вярваме, че заедно отново можем да протегнем ръка и да помогнем така, както неведнъж сме доказвали, че можем! Направи дарение чрез дарителската ни сметка:

BG05FINV91501217776642
Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев", написаха от Фондация ЦСКА.

Веласкес дава пресконференция преди битката срещу Славия

Веласкес дава пресконференция преди битката срещу Славия

  • 2 дек 2025 | 13:26
  • 793
  • 1
Феновете на Локо към Общината: Твърдението, че изпълнението по Договора е над 45% е обида за Пловдив, строежът е бавен и опасен

Феновете на Локо към Общината: Твърдението, че изпълнението по Договора е над 45% е обида за Пловдив, строежът е бавен и опасен

  • 2 дек 2025 | 13:22
  • 751
  • 2
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 25309
  • 32
Левски с важна информация за билетите за най-старото столично дерби

Левски с важна информация за билетите за най-старото столично дерби

  • 2 дек 2025 | 11:14
  • 1387
  • 2
Ключов бранител на линия за Марек срещу дубъла на Лудогорец

Ключов бранител на линия за Марек срещу дубъла на Лудогорец

  • 2 дек 2025 | 10:50
  • 466
  • 1
В Испания загрижени за Любо Пенев

В Испания загрижени за Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 10:17
  • 9285
  • 9
Монтана 0:1 Локо (Сф), Спас Делев бележи от воле с шут от над 20 метра и го отпразнува подобаващо

Монтана 0:1 Локо (Сф), Спас Делев бележи от воле с шут от над 20 метра и го отпразнува подобаващо

  • 2 дек 2025 | 16:23
  • 5283
  • 5
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 6597
  • 3
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 12723
  • 4
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 25309
  • 32
Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 13:43
  • 8779
  • 12
Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

  • 2 дек 2025 | 15:52
  • 28291
  • 13