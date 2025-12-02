Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания в подкрепа на Любослав Пенев

Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания в подкрепа на Любослав Пенев. Както е известно, легендарният футболист се бори с коварно заболяване и в момента се намира в специализирана клиника в Германия, където води най-важната битка - тази за живота си.

Целта на кампанията е да бъдат осигурени необходимите средства за предстоящото лечение на Любослав Пенев - включително медицински, болнични и транспортни разходи, както и всичко, свързано с грижите и възстановяването му.

"Вярваме, че заедно отново можем да протегнем ръка и да помогнем така, както неведнъж сме доказвали, че можем! Направи дарение чрез дарителската ни сметка:



BG05FINV91501217776642

Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев", написаха от Фондация ЦСКА.