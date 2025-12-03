Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА без Жордао и Брахими срещу Локо (Пд)

ЦСКА без Жордао и Брахими срещу Локо (Пд)

  • 3 дек 2025 | 13:24
  • 280
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Локомотив (Пловдив)

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния домакински двубой срещу Локомотив (Пловдив) от 18-ия кръг на efbet Лига. Мачът на Националния стадион "Васил Левски" стартира в 18:00 ч.

В разширения състав на "армейците" се завръща Пастор, но аут остават наказаният Бруно Жордао и Мохамед Брахими.

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?
Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Групата на ЦСКА: 1. Густаво Бусато, 21. Фьодор Лапоухов, 2. Дейвид Пастор, 13. Браян Кордоба, 3. Сейни Санянг, 17. Анжело Мартино, 4. Адриан Лапеня, 14. Теодор Иванов, 5. Лумбард Делова, 19. Иван Турицов, 24. Юлиан Илиев, 30. Петко Панайотов, 99. Джеймс Ето’о, 73. Илиан Илиев, 8. Дейвид Сегер, 7. Улаус Скаршем, 16. Георги Чорбаджийски, 22. Кевин Додай, 29. Иван Тасев, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Берое и Урибе ще опитат да вземат нещо от Черно море

Берое и Урибе ще опитат да вземат нещо от Черно море

  • 3 дек 2025 | 08:26
  • 5849
  • 7
Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

  • 3 дек 2025 | 08:00
  • 8302
  • 40
Септември срещу ЦСКА 1948 и Фурие срещу Диало! Различни позиции, но една цел - победата

Септември срещу ЦСКА 1948 и Фурие срещу Диало! Различни позиции, но една цел - победата

  • 3 дек 2025 | 07:40
  • 3140
  • 4
Христо Иванов получи шанс, но Железничар се провали за Купата на Сърбия

Христо Иванов получи шанс, но Железничар се провали за Купата на Сърбия

  • 3 дек 2025 | 03:21
  • 1460
  • 0
Мартин Паскалев отново не помириса терен

Мартин Паскалев отново не помириса терен

  • 3 дек 2025 | 03:00
  • 999
  • 0
Краев и Апоел (Тел Авив) загубиха от пряк конкурент

Краев и Апоел (Тел Авив) загубиха от пряк конкурент

  • 3 дек 2025 | 02:29
  • 822
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември 0:0 ЦСКА 1948

Септември 0:0 ЦСКА 1948

  • 3 дек 2025 | 13:00
  • 2032
  • 2
Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

  • 3 дек 2025 | 08:00
  • 8302
  • 40
Берое и Урибе ще опитат да вземат нещо от Черно море

Берое и Урибе ще опитат да вземат нещо от Черно море

  • 3 дек 2025 | 08:26
  • 5849
  • 7
Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

  • 3 дек 2025 | 09:24
  • 9661
  • 15
Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

  • 3 дек 2025 | 12:15
  • 4061
  • 14
Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

  • 2 дек 2025 | 23:59
  • 47693
  • 370