ЦСКА без Жордао и Брахими срещу Локо (Пд)

Слушай на живо: ЦСКА - Локомотив (Пловдив)

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния домакински двубой срещу Локомотив (Пловдив) от 18-ия кръг на efbet Лига. Мачът на Националния стадион "Васил Левски" стартира в 18:00 ч.

В разширения състав на "армейците" се завръща Пастор, но аут остават наказаният Бруно Жордао и Мохамед Брахими.

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Групата на ЦСКА: 1. Густаво Бусато, 21. Фьодор Лапоухов, 2. Дейвид Пастор, 13. Браян Кордоба, 3. Сейни Санянг, 17. Анжело Мартино, 4. Адриан Лапеня, 14. Теодор Иванов, 5. Лумбард Делова, 19. Иван Турицов, 24. Юлиан Илиев, 30. Петко Панайотов, 99. Джеймс Ето’о, 73. Илиан Илиев, 8. Дейвид Сегер, 7. Улаус Скаршем, 16. Георги Чорбаджийски, 22. Кевин Додай, 29. Иван Тасев, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой.