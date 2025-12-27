Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  Ясно е кога Спартак започва зимна подготовка

  • 27 дек 2025 | 20:20
Варненските "соколи" ще се съберат на 5 януари за първа тренировка. Ден по-рано от Северна Македония към от отбора ще се присъедини и треньорът на варненци Гьоко Хаджиевски. До този момент само двама играчи напуснаха тима - халфът Бернардо Коуто и вратарят Илия Шаламанов-Тренков. Твърде вероятно е до края на трансферния прозорец "соколите" да се разделят с някои играчи, а други да бъдат отдадени под наем.

Бразилецът Алесандро Нашименто Да Силва - Шанде е един от най-конвертируемите играчи и може да бъде продаден при изгодна за клуба оферта. Очаква се варненци да привлекат поне петима нови за пролетния  полусезон на най-невралгичните позиции. Основната задача пред ръководството е клубът да запази мястото си в еfbet Лига. 

/Пламен Трендафилов/

