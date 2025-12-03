Михаил Александров: Смятам, че даваме добър пример на всеки следващ клуб, който иска да направи нещо такова

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров говори пред медиите по време на откриването на новия клубен магазин на “червените”. Той коментира и строителството на стадион “Българска армия”,

Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

“Създаваме нещо модерно, нещо европейско. Така, както правят големите отбори. Смятам, че даваме добър пример на всеки следващ клуб, който иска да направи нещо такова.

Искаме да създадем общност, нещо повече от просто фен магазин. Целта ни е да не се чувстват като потребители нашите фенове, а по-скоро да дойдат и да прекарат хубаво време тук.

Стадион “Българска армия” ще има собствен фен шоп. Нещото, което тук започваме и ще продължим, е нашият ретро кът, където ще имаме неща, за които не мога да ви кажа в момента. Една ретро колекция от фланелки. Имаме персонализирани продукти. Това, което стартираме тук, е доста специално.

Всичко е наред със стадиона. Гледаме да сме максимално прозрачни. Не смятам, че има нещо, с което обществеността да не е запозната. Стадионът върви с отлични темпове, нямаме забавяния и проблеми. Многото работа дава резултат. Скоро ще получите информация за картите за новия стадион.

Подкрепа ще има и днес на мача. Любо Пенев е емблематична фигура за нашия клуб и за цяла България. Имал съм щастието да ми бъде треньор и да го познавам като човек. Това, което се случва с него, е наистина изненадващо и тъжно. Подкрепата е най-важното нещо, което трябва да получи. Трябва да разберем, че не трябва да се делим на “сини” и “червени” в тези моменти, а да подкрепяме нашите легенди.

Както казах, не се делим на “сини” и “червени” в такива моменти. Не смятаме, че трябва да се делят, затова на мача ще подкрепим и тримата”, заяви Александров.