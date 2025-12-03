Популярни
  2. Милан
  Алегри ще може да разчита на Пулишич за Купата, но не и на Фофана

Алегри ще може да разчита на Пулишич за Купата, но не и на Фофана

  • 3 дек 2025 | 16:30
  • 106
  • 0

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри потвърди, че нападателят на тима Кристиан Пулишич се е възстановил за утрешното гостуване на Лацио за Купата на Италия, но халфът Юсуф Фофана е получил контузия, заради която ще пропусне въпросния двубой.

“Както винаги, ще заварим страхотна атмосфера в Рим. Играем срещу Лацио в осминафиналите на Купата, която е важна цел и за двата тима. Това ще бъде чудесен мач срещу тежък съперник, както видяхме в събота.  Купата не вълнува никого преди осминафиналите, но щом турнирът започне да напредва, всички с право се интересуват. Ще трябва да изиграем добър мач, но няма да ни е лесно, защото сме гости. Дори няма да има продължения, така че трябва да извлечем максимума от 90-те минути, с които разполагаме срещу отбор, който има същата цел като нас. Предложението на Маурицио Сари мониторът за ВАР да се премести от срещуположната страна на треньорските скамейки? Това може да е добро решение, но не го решаваме ние, а компетентните органи. Трябва да се фокусираме върху играта и възможно най-доброто ни представяне.

Ще мога да разчитам на Пулишич, но не и на Фофана, за когото се надяваме да е готов за Сасуоло. Ще бъдем също така без Закари Атекаме и Сантиаго Хименес, който работи върху своето завръщане. Нуждая се от всички играчи, като е важно всеки да е на разположение. Колкото повече напредваме, толкова по-важни стават смените. Този мач ще бъде не само тест за уменията на Ардон Яшари, но и възможност да проверим физическото му състояние. Когато пристигна, той на практика не беше тренирал от месец и половина. Впоследствие изигра 45 минути и се контузи за два месеца. Така че съм любопитен да видя в каква кондиция е той. Кристофър Нкунку? Все още не съм решил за стартовия състав. Той изигра страхотен мач в събота. В ключовия момент в началото на второто полувреме той отиграваше всяка топка възможно най-технично. Това е футболист с изключителна техника, който се адаптира доста добре и подобрява конзицията си. Майк Менян? Той се справя добре, както и целият тим. Утре искаме да приключим мача в 90 минути, но може да се стигне до дузпи, така че трябва да сме готови за всичко”, коментира Алегри пред SportMediaset.

Снимки: Gettyimages

