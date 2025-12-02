Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Алегри се измъкна с минимално наказание, но и солидна глоба

Алегри се измъкна с минимално наказание, но и солидна глоба

  • 2 дек 2025 | 20:33
  • 423
  • 0

Наставникът Масимилиано Алегри ще пропусне само един мач на Милан за червения си картон от изминалия двубой срещу Лацио в Серия “А”. Това решиха от Дисциплинарната комисия, като отделно и му наложиха глоба от 10 000 евро. Алегри “гори” за идното гостуване на Торино на 8 декември.

Треньорът беше отстранен, защото реагира бурно срещу решението на главния съдия да прегледа на ВАР положението за евентуална дузпа в полза на съперника в последните секунди на срещата. Милан водеше само с 1:0, което застрашаваше победата на “росонерите”.

В крайна сметка беше взето решение да не се отсъжда наказателен удар срещу Милан.

Интересното е, че в четвъртък грандът от Милано пак излиза срещу Лацио, но този път в Рим в среща от турнира за Купата на Италия. Санкцията на Алегри обаче е за първенство.

Масимилиано Алегри разкри защо е бил изгонен и колко важен е Рабио за отбора
Масимилиано Алегри разкри защо е бил изгонен и колко важен е Рабио за отбора
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Поредно разследване посочи полицията за виновник за трагедията на "Хилзбъро"

Поредно разследване посочи полицията за виновник за трагедията на "Хилзбъро"

  • 2 дек 2025 | 18:58
  • 1895
  • 2
Интер се прицели в италиански национал за наследник на Ян Зомер

Интер се прицели в италиански национал за наследник на Ян Зомер

  • 2 дек 2025 | 18:50
  • 1522
  • 0
Шефът на съдиите в Италия коментира спорната ситуация от края на Милан - Лацио

Шефът на съдиите в Италия коментира спорната ситуация от края на Милан - Лацио

  • 2 дек 2025 | 18:13
  • 3075
  • 3
Аякс взе първа победа от над месец насам в доиграния мач на празни трибуни с Грьонинген

Аякс взе първа победа от над месец насам в доиграния мач на празни трибуни с Грьонинген

  • 2 дек 2025 | 18:01
  • 1735
  • 0
Еспирито Санто: Пакета осъзнава грешката си и се извини

Еспирито Санто: Пакета осъзнава грешката си и се извини

  • 2 дек 2025 | 18:00
  • 1293
  • 0
Валенсия също събира пари за лечението на Любо Пенев

Валенсия също събира пари за лечението на Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 17:57
  • 9606
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

  • 2 дек 2025 | 19:51
  • 20437
  • 19
Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

  • 2 дек 2025 | 17:22
  • 27508
  • 27
Педри и Рафиня са титуляри за Барселона (съставите)

Педри и Рафиня са титуляри за Барселона (съставите)

  • 2 дек 2025 | 21:04
  • 1375
  • 9
Фулъм 0:1 Манчестър Сити, гол номер 100 за Холанд

Фулъм 0:1 Манчестър Сити, гол номер 100 за Холанд

  • 2 дек 2025 | 21:45
  • 1471
  • 1
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 20595
  • 16
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 27800
  • 10