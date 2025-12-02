Алегри се измъкна с минимално наказание, но и солидна глоба

Наставникът Масимилиано Алегри ще пропусне само един мач на Милан за червения си картон от изминалия двубой срещу Лацио в Серия “А”. Това решиха от Дисциплинарната комисия, като отделно и му наложиха глоба от 10 000 евро. Алегри “гори” за идното гостуване на Торино на 8 декември.

Треньорът беше отстранен, защото реагира бурно срещу решението на главния съдия да прегледа на ВАР положението за евентуална дузпа в полза на съперника в последните секунди на срещата. Милан водеше само с 1:0, което застрашаваше победата на “росонерите”.

В крайна сметка беше взето решение да не се отсъжда наказателен удар срещу Милан.

Интересното е, че в четвъртък грандът от Милано пак излиза срещу Лацио, но този път в Рим в среща от турнира за Купата на Италия. Санкцията на Алегри обаче е за първенство.

