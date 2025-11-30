Масимилиано Алегри разкри защо е бил изгонен и колко важен е Рабио за отбора

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри разкри какво е казал, за да бъде изгонен по време на нервния мач с Лацио, както и коментира разликата, която направи Адриен Рабио за успеха с крайното 1:0.

„В последните минути всичко беше малко хаотично, но и за съдията не беше лесно да вземе това решение, след като беше извикан от ВАР“, заяви Алегри след края на двубоя.

Той коментира и предположението си за конкретната причина да бъде изгонен.

„Това беше същият съдия от първия ни мач, когато загубихме от Кремонезе, така че просто казах: „Как така всеки път с него има проблем?“. И той ме изгони. В хаоса е нормално да вземе такова решение, но със сигурност не съм искал да го обидя. Що се отнася до самия мач, в началото имахме известни трудности, защото Лацио пресираше здраво. Когато поддържат такова темпо, те затварят всички коридори за подаване. Това означава, че трябва да правиш по-рискови пасове и можеш да загубиш топката, така че не се справихме добре в този аспект“, обясни Алегри.

Резултатът изкачи Милан временно на върха в класирането, където отборът може и да остане, тъй като утре предстои дерби между Наполи и Рома. На Алегри беше припомнено, че през последното десетилетие „дяволите“ са били начело в класирането след 13-ия кръг само два пъти, като в тези сезони са завършвали на първо и второ място.

„Просто трябва да продължим да работим, да поддържаме тази скромност и желание да си връщаме топката, да играем като отбор. Има голям ентусиазъм в състава и сред феновете. Те дават всичко от себе си и не се пестят – това е най-важното качество, което трябва да запазим“, отговори треньорът.

Max Allegri reveals what he said to get sent off during the chaotic finale of AC Milan’s victory over Lazio and why Adrien Rabiot ‘makes the difference’ for his team.#ACMilan #Lazio #SerieA #MilanLazio #SerieAEnilive #Calcio pic.twitter.com/5f31ZuWt0s — Football Italia (@footballitalia) November 29, 2025

Специалистът бе запитан и дали Леао ще заиграе като класическа девятка.

„Леао вече е играл като централен нападател в Лил, днес имаше и добър удар с глава. Когато топката идва от фланга, той започна да прави тези набези към наказателното поле, но също така има възможност да се движи на различни позиции в атака.“

There was chaos in stoppages during AC Milan-Lazio, which saw two red cards on the touchline, a VAR On-Field Review, and a verdict that had Sky Sport Italia declare referee Giuseppe Collu “a genius.”#ACMilan #Lazio #SerieA #MilanLazio #SerieAEnilive #Calcio pic.twitter.com/2jqD2X2pwW — Football Italia (@footballitalia) November 29, 2025

Статистиката показва, че с Адриен Рабио в стартовия състав Милан има почти перфектен баланс от победи.

„В сравнение с последния сезон, в който работих с него в Ювентус, Адриен се е подобрил изключително много. Той притежава физика, тактически е много интелигентен и е отборен играч. За да създадеш отбор, който се бори за върха, ти трябват отборни играчи, които се поставят в услуга на останалите. Имам много футболисти, които влагат тази страст в играта и това прави разликата. Адриен също така има двигател като малко други в халфовата линия“, завърши Алегри.