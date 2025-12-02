Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  Шефът на съдиите в Италия коментира спорната ситуация от края на Милан - Лацио

Шефът на съдиите в Италия коментира спорната ситуация от края на Милан - Лацио

  • 2 дек 2025 | 18:13
  • 149
  • 0

Шефът на съдиийството в Италия Джанлука Роки изрази мнението си относно спорната ситуация в края на мача Милан - Лацио, който завърши с победа с 1:0 за “росонерите”. Става въпрос за играта с ръка на Страхиня Павлович в собственото му наказателно поле, като след прегледа с ВАР главният съдия Джузепе Колу отсъди нарушение в атака на Адам Марушич срещу защитника вместо дузпа в полза на гостите.

Милан изтръгна нова важна победа, късна намеса на ВАР вбеси Алегри и Лацио
Милан изтръгна нова важна победа, късна намеса на ВАР вбеси Алегри и Лацио

“Това не е дузпа, но също така не е и нарушение в атака. Най-доброто решение щеше да е корнер за Лацио. Така че пак става въпрос за грешка, като съдията трябваше да се справи по-добре със ситуацията. Отново казвам, че когато реферите отиват до монитора, ние трябва да им предлагаме най-добрите условия за работа. Що се отнася до изгонването на Масимилиано Алегри и помощника на Маурицио Сари, те бяха правилни”, обясни в предаването Open VAR Роки, който също така заяви, че Давиде Маса правилно не е отсъдил фал в атака на Амир Рахмани срещу Ману Коне преди победното попадение за успеха на Наполи с 1:0 над Рома.

Снимки: Gettyimages

