Бивш треньор на Рафаел Леао: По талант се нарежда до Кристиано, по качества до Феномена

Бившият треньор на Рафаел Леао в младежките формации на Спортинг (Лисабон) Тиаго Фернандес засипа с похвали, сравнявайки го по талант с легенди на световния футбол като Кристиано Роналдо и бразилския Роналдо. Португалското крило дълго време бе сочен за един от най-перспективните млади футболисти в Европа, но спадовете във формата му в последно време поставиха известни въпросителни на тези оценки. Леао обаче отговори подобаващо и през уикенда заби единственото попадение за Милан при успеха с 1:0 над Лацио, който пък изкачи “росонерите” на върха в класирането на Серия А. Новият наставник на миланския гранд Масимилиано Алегри пък все по-често използва Рафа Леао на върха на атаката, въпреки че години наред той се изявяваше като флангови футболист.

“Тренирах Рафа Леао от 12-годишна възраст практически във всяка група и в младежкия отбор на Спортинг. В Лисабон само Кристиано Роналдо е имал същия талант на тази възраст. Той несъмнено е най-добрият футболист, който съм тренирал. Играта му като нападател също не е нещо ново. Рафа е номер 9, почти винаги е играл там. Като дете много ми напомняше на бразилския Роналдо Феномена: скоростта, техниката, качеството на завършващия удар. Леао може да играе навсякъде и за всеки един от най-добрите клубове в света. Той би могъл да се справи във всеки един отбор и е много вълнуващо да го видим да блести на “Сан Сиро”. Многото часове упорита работа на терена се отплащат. И двамата бяхме много важни един за друг и съм наистина щастлив, че той е звезда за велик клуб като Милан. Отборът на Алегри е идеалното място, за да може той да разкрие качествата си и съм убеден, че ще вкара много голове, което ще го направи щастлив,” заяви Тиаго Фернандес.

Снимки: Gettyimages