  От Лацио изригнаха след мача с Милан и не се появиха на пресконференцията

От Лацио изригнаха след мача с Милан и не се появиха на пресконференцията

  • 30 ное 2025 | 06:01
  • 1080
  • 0

От Лацио отказаха да говорят пред медиите след противоречивия финал на загубата с 0:1 от Милан. „Бианкочелестите“ излязоха борбено на „Сан Сиро“ и почти поведоха в резултата още в първите 90 секунди, когато Майк Менян изби с върха на пръстите си удар с глава на Марио Хила, който се отби в напречната греда.

Милан изтръгна нова важна победа, късна намеса на ВАР вбеси Алегри и Лацио
Милан изтръгна нова важна победа, късна намеса на ВАР вбеси Алегри и Лацио

В добавеното време настана хаос край тъчлинията, когато съдията Джузепе Колу преразглеждаше потенциална игра с ръка на Страхиня Павлович, но в крайна сметка отсъди, че Адам Марушич го е фаулирал преди това.

Въпреки това и Масимилиано Алегри, и помощник-треньорът на Лацио Марко Яни бяха изгонени за оспорване на решението.

Масимилиано Алегри разкри защо е бил изгонен и колко важен е Рабио за отбора
Масимилиано Алегри разкри защо е бил изгонен и колко важен е Рабио за отбора

Гневът на „орлите“ заради тази ситуация ги накара да наложат медийно мълчание, така че нито един от техните играчи, треньори или представители на клуба не говори пред медиите след последния съдийски сигнал.

Вместо това те публикуваха видео в своя Instagram профил със ситуацията, която ги възмути.

"Съжаляваме, че не отидем в залата за пресата, тази вечер снимките говорят вместо нас", написаха в социалната мрежа "орлите".

