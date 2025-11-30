От Лацио изригнаха след мача с Милан и не се появиха на пресконференцията

От Лацио отказаха да говорят пред медиите след противоречивия финал на загубата с 0:1 от Милан. „Бианкочелестите“ излязоха борбено на „Сан Сиро“ и почти поведоха в резултата още в първите 90 секунди, когато Майк Менян изби с върха на пръстите си удар с глава на Марио Хила, който се отби в напречната греда.

В добавеното време настана хаос край тъчлинията, когато съдията Джузепе Колу преразглеждаше потенциална игра с ръка на Страхиня Павлович, но в крайна сметка отсъди, че Адам Марушич го е фаулирал преди това.

Въпреки това и Масимилиано Алегри, и помощник-треньорът на Лацио Марко Яни бяха изгонени за оспорване на решението.

Гневът на „орлите“ заради тази ситуация ги накара да наложат медийно мълчание, така че нито един от техните играчи, треньори или представители на клуба не говори пред медиите след последния съдийски сигнал.

Lazio refused to speak to the media after the controversial finale to their 1-0 defeat at AC Milan, but refereeing expert Luca Marelli broke down that refereeing decision.#Lazio #ACMilan #SerieA #MilanLazio #SerieAEnilive #Calcio #VAR pic.twitter.com/8BRtFzbmMe — Football Italia (@footballitalia) November 29, 2025

Вместо това те публикуваха видео в своя Instagram профил със ситуацията, която ги възмути.

"Съжаляваме, че не отидем в залата за пресата, тази вечер снимките говорят вместо нас", написаха в социалната мрежа "орлите".