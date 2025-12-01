Популярни
  • 1 дек 2025 | 21:27
Пулишич е близо до завръщане в игра, но Санти Хименес все още не тренира

Американският нападател Кристиан Пулишич се надява да бъде част от състава на Милан в мача за Купата на Италия срещу Лацио на 4 декември или най-много за гостуването на Торино в понеделник, но възстановяването на Сантиаго Хименес остава проблем.

„Росонерите“ се изкачиха на върха в класирането на Серия “А” след 13-тия кръг, което се случи и заради поражението на Рома у дома от Наполи в неделя вечерта. Но също така и заради успеха си над Лацио с 1:0. И сега, по ирония на жребия, двата отбора ще се срещнат още веднъж, но на „Олимпико“ в италианската столица, където Лацио ще има по-голяма фенска подкрепа.

Пулишич пропусна мача от Серия “А” заради мускулен проблем, но “Гадзета дело Спорт” съобщава, че той би трябвало да се завърне към тренировки във вторник или сряда. Това означава, че е възможно крилото да остане на пейката в четвъртък, но е по-вероятно да бъде запазен за мач срещу Торино в понеделник.

Другите новини за Макс Алегри от лекарския кабинет не са добри, защото Санти Хименес все още работи отделно, а датата на завръщането му непрекъснато се отлага.

Медицинският персонал е обезпокоен от липсата на напредък и не иска да рискува рецидив на проблема с глезена. Последният мач на мексиканеца беше равенството 1:1 с Аталанта на 28 октомври.

