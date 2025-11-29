Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Милан 0:0 Лацио

Милан 0:0 Лацио

  • 29 ное 2025 | 21:50
  • 1482
  • 5
Милан 0:0 Лацио

Отборите на Милан и Лацио играят при резултат 0:0 на „Джузепе Меаца“ в най-вълнуващия двубой от съботната програма на 13-ия кръг в Серия "А".

Масимилиано Алегри е предприел само една промяна сред своите титуляри след успеха с 1:0 в дербито с Интер. Тя е в атака, където партньор на Рафаел Леао е Кристофър Нкунку, който заменя контузения Кристиан Пулишич. Маурицио Сари също е извършил само една промяна в стартовия си състав след победата с 2:0 над Лече. Тя е в халфовата линия, където Матиас Весино замества Данило Каталди, който е с травма.

Преди началото на мача имаше минута мълчание в памет на починалата легенда на Милан Лоренцо Буфон. Гостите можеха да поведат в резултата още във втората минута, когато Марио Хила стреля с глава при центриране от пряк свободен удар, но Майк Менян се намеси блестящо, след което топката се плъзна по напречната греда и излезе в корнер. "Росонерите" отговориха чрез изстрел на Алексис Салемакерс, който беше спрян от... съотборника му Юсуф Фофана. Малко след това Матео Габия стреля доста неточно с глава при центриране от статично положение. Густав Исаксен пък пробва далечен шут, който също не намери целта.

МИЛАН - ЛАЦИО 0:0

Милан: Менян, Томори, Габия, Павлович, Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабио, Бартезаги, Леао, Нкунку

Лацио: Проведел, Марушич, Хила, Романьоли, Пелегрини, Гендузи, Весино, Башич, Исаксен, Диа, Дзакани

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Съндърланд започва да мечтае след фантастичен обрат

Съндърланд започва да мечтае след фантастичен обрат

  • 29 ное 2025 | 19:41
  • 1841
  • 0
Игор Тиаго не спира да бележи за Брентфорд, "пчеличките" в топ 10 след успех над Бърнли

Игор Тиаго не спира да бележи за Брентфорд, "пчеличките" в топ 10 след успех над Бърнли

  • 29 ное 2025 | 19:30
  • 1872
  • 1
Хайденхайм изненада Унион с късен обрат

Хайденхайм изненада Унион с късен обрат

  • 29 ное 2025 | 19:16
  • 930
  • 0
Късен гол избави Кьолн от трета поредна загуба

Късен гол избави Кьолн от трета поредна загуба

  • 29 ное 2025 | 19:13
  • 426
  • 0
Барселона си подари измъчена победа

Барселона си подари измъчена победа

  • 29 ное 2025 | 19:13
  • 22375
  • 392
Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

  • 29 ное 2025 | 19:05
  • 18849
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

  • 29 ное 2025 | 19:29
  • 73708
  • 307
Янев: Работя все едно това ще е последният ден в кариерата ми в ЦСКА

Янев: Работя все едно това ще е последният ден в кариерата ми в ЦСКА

  • 29 ное 2025 | 19:52
  • 10812
  • 33
Очаквайте на живо: Палмейрас и Фламенго в спор за четвъртата си Копа Либертадорес

Очаквайте на живо: Палмейрас и Фламенго в спор за четвъртата си Копа Либертадорес

  • 29 ное 2025 | 21:47
  • 585
  • 0
По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

  • 29 ное 2025 | 19:16
  • 15869
  • 15
Барселона си подари измъчена победа

Барселона си подари измъчена победа

  • 29 ное 2025 | 19:13
  • 22375
  • 392