Милан 0:0 Лацио

Отборите на Милан и Лацио играят при резултат 0:0 на „Джузепе Меаца“ в най-вълнуващия двубой от съботната програма на 13-ия кръг в Серия "А".

Масимилиано Алегри е предприел само една промяна сред своите титуляри след успеха с 1:0 в дербито с Интер. Тя е в атака, където партньор на Рафаел Леао е Кристофър Нкунку, който заменя контузения Кристиан Пулишич. Маурицио Сари също е извършил само една промяна в стартовия си състав след победата с 2:0 над Лече. Тя е в халфовата линия, където Матиас Весино замества Данило Каталди, който е с травма.

Преди началото на мача имаше минута мълчание в памет на починалата легенда на Милан Лоренцо Буфон. Гостите можеха да поведат в резултата още във втората минута, когато Марио Хила стреля с глава при центриране от пряк свободен удар, но Майк Менян се намеси блестящо, след което топката се плъзна по напречната греда и излезе в корнер. "Росонерите" отговориха чрез изстрел на Алексис Салемакерс, който беше спрян от... съотборника му Юсуф Фофана. Малко след това Матео Габия стреля доста неточно с глава при центриране от статично положение. Густав Исаксен пък пробва далечен шут, който също не намери целта.

МИЛАН - ЛАЦИО 0:0



Милан: Менян, Томори, Габия, Павлович, Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабио, Бартезаги, Леао, Нкунку

Лацио: Проведел, Марушич, Хила, Романьоли, Пелегрини, Гендузи, Весино, Башич, Исаксен, Диа, Дзакани

