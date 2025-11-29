Популярни

Таре коментира ситуацията с договорите на Менян и Модрич

  • 29 ное 2025 | 23:35
  • 175
  • 0

Спортният директор на Милан Игли Таре коментира ситуацията с договорите на двама от ключовите играчи на тима – Майк Менян и Лука Модрич. Контрактът на вратаря изтича в края на сезона, като това важи и за споразумението на халфа, но с разликата, че в него има включена опция за още една година.

Майк се справя добре, както и очаквахме. Той прави страхотен сезон, като преди началото на кампанията постигнахме договорка с него, така че засега взаимно не си оказваме натиск, както се разбрахме. Модрич? Анализирахме резултатите от миналия сезон много внимателно и се опитахме да привлечем играчи, които имат силен характер и са способни да окажат въздействие върху този състав. Неговото въздействие е огромно, защото той се радва на футбола като дете, а също така се подготвя за всеки мач с маниакално внимание към всеки детайл. Дано да продължава да играе така. Той има опция за още една година, но заедно ще решим относно това със спокойствие и без натиск“, коментира Таре пред DAZN.

Снимки: Imago

