Шевченко: Леао щеше да има място в моя Милан

Легендата на Милан Андрий Шевченко похвали наставника на “росонерите” Масимилиано Алегри и заяви, че звездата Рафаел Леао би имал място в състава на клуба от времето на украинеца на “Сан Сиро”. Той също така добави, че на настоящия състав му липсва типичен централен нападател като него, Филипо Индзаги или Ернан Креспо.

“Харесва ми ентусиазма в Милан. Играчите приветстваха идеите и структурата, които донесе Макс. Никога не съм работил с него, но го познавам и го оценявам високо. Той има впечатляваща кариера и независимо дали ти харесва, или не неговия стил, Алегри успя да привлече целия тим на своя страна, а с това дойдоха и резултатите. Съставът пасва на неговия стил на игра. Има силни и опитни футболисти като Лука Модрич, Адриен Рабио, Леао и Кристиан Пулишич. Твърде рано е да се каже, че отборът е фаворит за Скудетото, но Милан е в борбата и се намира в добра форма. Липсата на европейски мачове дава предимство по отношение на подготовката и енергията.

Да, Леао щеше да играе в моя Милан. Не знам дали щеше да е титуляр, но щеше да има място в състава, защото той е нападател с уникални качества. Леао не е типичен централен нападател, а е флангови футболист. Ако разчиташ на дълбока защита, използваш най-добрите му умения и му даваш свободата да тича, Рафа има качествата да се справи добре, защото, когато разполага със свободни пространства, той отнася всички със своята скорост. Различно е, когато няма пространства. Макс сега се опитва да го използва като нападател и ще видим. Засега резултатите са позитивни, като Леао бележи и опознава нова роля. Невинаги ще е лесно, защото като нападател ти трябва да умееш да бележиш във всяка ситуация. Модрич? Той не се нуждае от сравнения. Това е един топ играч, който пристигна в Милан с голямо желание. Все още има много какво да даде и е хубаво да видиш как шампион като него се труди по този начин.

Дали Милан се нуждае от футболист като Шевченко? Или от Пипо Индзаги, или от Креспо. Когато трябва да атакуваш и да играеш в тесни пространства, необходими са ти истински нападатели, на които им стига една секунда, за да се преборят с опонентите за топката. Може би да - за да бъде завършен Милан, трябва му такъв нападател. Но това първенство няма господар, отворено е и има хубави мачове. Също така се виждат приятни изненади като Комо. Виждал съм някои от най-добрите изпълнения на тима, който прави отличен сезон. Новия стадион в Милано? Редно е да се изгради такъв, стига той да уважава миналото и да носи историята на “Сан Сиро”. Така че не бива да се получи нещо напълно различно”, коментира Шевченко в интервю за “Тутоспорт”.

