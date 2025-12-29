Треньорът на Ловеч разкри за интерес към клуба от турски инвеститори

Ситуацията в отбора на Ловеч продължава да бъде доста сложна няколко дни преди края на 2025 година. Старши треньорът Евгени Систов разкри, че финансовите проблеми в клуба продължават и докато не се осигури стабилност, няма как да се взимат дългосрочни решения.

"Към момента ситуацията във ФК Ловеч е изключително сложна и несигурна. Клубът функционира при сериозни финансови затруднения. Имаше осигурени средства за част от сезона, но в последните шест официални мача отборът игра без възнаграждения. Въпреки това футболистите показаха професионализъм и довършиха полусезона с чест и отговорност. Очаква се Общинският съвет да вземе решение за издръжката на отбора. Също така има интерес и от турски инвеститори и сме в процес на преговори“, коментира наставникът за официалния сайт на клуба.

ФИФА удари още един роден клуб - този път санкцията е по-различна

Относно забраната за регистриране на нови футболисти, Систов коментира: "Безспорно тази забрана допълнително усложнява нещата. Това на практика блокира възможността за планиране и подсилване на отбора. Какво следва - зависи изцяло от това дали ще се намери решение на финансовите проблеми и дали ще се осигури стабилност. Докато няма яснота, е трудно да се взимат каквито и да било дългосрочни решения".

На въпрос, какво е неговото бъдеще, ако моментната ситуация продължи, наставникът каза: "В момента съм професионално ангажиран с ФК Ловеч и изчаквам яснота около бъдещето на клуба. В същото време, като всеки треньор, съм длъжен да мисля и за своето развитие и не изключвам възможността да разгледам други предложения, ако ситуацията остане неясна. Що се отнася до футболистите - те показаха характер и отдаденост в много трудни условия. Това са момчета с качества и амбиции и при липса на стабилност всеки от тях ще търси най-доброто решение за кариерата си.

Ловеч търси варианти: питат треньора дали през зимата отборът може да спре да съществува

Надеждата винаги я има. ФК Ловеч е клуб с история, с традиции и с хора, които милеят за него. Искрено се надявам да се намери позитивна развръзка и отборът да продължи участието си през пролетта. Но това трябва да бъде подкрепено с реални действия, а не само с обещания", завърши Систов.