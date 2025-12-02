Популярни
В Испания загрижени за Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 10:17
  • 1869
  • 3

Редица издания в Испания, сред които водещите MARCA, AS и Mundo Deportivo, отразиха новината, че Любослав Пенев се бори с тежко заболяване. Както е известно, Ел Голеадор беше диагностициран с рак на бъбрека и в момента се лекува в Германия.

Бившият нападател прекарва десетилетие (1989-1999) в Испания, където защитава цветовете на Валенсия, Атлетико Мадрид, Компостела и Селта. С "дюшекчиите" той печели титлата и купата през сезон 1995/96.

Вчера съпругата на Любослав Пенев - Кристина, излезе с молба за помощ относно лечението на легендарния национал, като пусна дарителска сметка.

BG52BUIN95611000776024
Кристина Юлиянова Мицева
Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев

