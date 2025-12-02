В Испания загрижени за Любо Пенев

Редица издания в Испания, сред които водещите MARCA, AS и Mundo Deportivo, отразиха новината, че Любослав Пенев се бори с тежко заболяване. Както е известно, Ел Голеадор беше диагностициран с рак на бъбрека и в момента се лекува в Германия.

🚨 Penev, hospitalizado de forma urgente pic.twitter.com/MiUck5XkL6 — MARCA (@marca) December 1, 2025

Бившият нападател прекарва десетилетие (1989-1999) в Испания, където защитава цветовете на Валенсия, Атлетико Мадрид, Компостела и Селта. С "дюшекчиите" той печели титлата и купата през сезон 1995/96.

#ÚLTIMAHORA



🚨 Lubo Penev, ingresado en Alemania en estado grave



📝 El delantero búlgaro, estrella del Atlético del doblete en 1996, se encuentra hospitalizado tras empeorar su cáncer de riñón. Su situación es altamente preocupante



➡️ https://t.co/sbm3m5jAQ3 pic.twitter.com/WHSZpmWvfB — Diario AS (@diarioas) December 1, 2025

Вчера съпругата на Любослав Пенев - Кристина, излезе с молба за помощ относно лечението на легендарния национал, като пусна дарителска сметка.

Lubo Penev, ingresado grave en Alemania víctima de un cáncerhttps://t.co/XDBuFSozch — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 1, 2025

BG52BUIN95611000776024

Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев