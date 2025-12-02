Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

Три от испанските клубове, за които е играл Любослав Пенев, изразиха своята подкрепа към бившия български национал, след като стана ясно, че той е започнал лечение в Германия заради рак на бъбрека. Своите послания към легендарния нападател чрез публикации в Х изпратиха Валенсия, Атлетико Мадрид и Селта, като единствено от Компостела все още не са го направили.

В Испания загрижени за Любо Пенев

“Днес и завинаги: ЛЮБО, ЛЮБО! От Валенсия искаме да изпратим много сила на нашата легенда Любо Пенев. Ние сме с теб!”, написаха “прилепите”, за които 59-годишният българин има 102 гола и 39 асистенции в 227 мача между 1989-а и 1995-а.

Hoy y siempre: ¡LUBO, LUBO!



Desde el @valenciacf queremos enviar mucha fuerza a nuestra leyenda Lubo Penev. ¡Estamos contigo! pic.twitter.com/JysCsYgC1p — Valencia CF (@valenciacf) December 2, 2025

“Искаме да изпратим цялата наша подкрепа към Любо Пенев в тези трудни времена. Никога няма да забравим как ни развълнува в историческия сезон на Дубъла. Много сила!”, гласи посланието на Атлетико, откъдето имат предвид сезон 1995/96, в който Ел Голеадор заби 20 попадения в 42 двубоя.

Queremos enviar todo nuestro apoyo a Lubo Penev en estos difíciles momentos. Nunca olvidaremos cómo nos hiciste vibrar en la histórica temporada del Doblete. ¡Mucha fuerza! — Leyendas Atlético de Madrid (@AtletiLeyendas) December 2, 2025

“Бившият играч на “небесносините” Любослав Пенев се намира в тежко състояние заради рак. Изпращаме ти цялата сила и смелост на Селта и селтизма, Любо!”, написаха от галисийския клуб, за който бившият нападател записа 41 срещи с 18 попадения през сезон 1998/99.

O exxogador celeste Luboslav Penev, ingresado en estado grave debido a un cancro.



Enviámosche toda a forza e afouteza do Celta e do celtismo, Lubo! pic.twitter.com/S1DQo5d4Mr — Celta (@RCCelta) December 1, 2025

Вчера съпругата на Любослав Пенев - Кристина, излезе с молба за помощ относно лечението на легендарния национал, като пусна дарителска сметка.



BG52BUIN95611000776024

Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев

