Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 13:43
  • 3252
  • 2

Три от испанските клубове, за които е играл Любослав Пенев, изразиха своята подкрепа към бившия български национал, след като стана ясно, че той е започнал лечение в Германия заради рак на бъбрека. Своите послания към легендарния нападател чрез публикации в Х изпратиха Валенсия, Атлетико Мадрид и Селта, като единствено от Компостела все още не са го направили.

“Днес и завинаги: ЛЮБО, ЛЮБО! От Валенсия искаме да изпратим много сила на нашата легенда Любо Пенев. Ние сме с теб!”, написаха “прилепите”, за които 59-годишният българин има 102 гола и 39 асистенции в 227 мача между 1989-а и 1995-а.

“Искаме да изпратим цялата наша подкрепа към Любо Пенев в тези трудни времена. Никога няма да забравим как ни развълнува в историческия сезон на Дубъла. Много сила!”, гласи посланието на Атлетико, откъдето имат предвид сезон 1995/96, в който Ел Голеадор заби 20 попадения в 42 двубоя.

“Бившият играч на “небесносините” Любослав Пенев се намира в тежко състояние заради рак. Изпращаме ти цялата сила и смелост на Селта и селтизма, Любо!”, написаха от галисийския клуб, за който бившият нападател записа 41 срещи с 18 попадения през сезон 1998/99.

Вчера съпругата на Любослав Пенев - Кристина, излезе с молба за помощ относно лечението на легендарния национал, като пусна дарителска сметка.

BG52BUIN95611000776024
Кристина Юлиянова Мицева
Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев

