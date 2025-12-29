Етър представи трети нов футболист

Стефан Трайков е най-новото попълнение в Етър преди началото на пролетния полусезон, след като ръководството на клуба и младият полузащитник постигнаха споразумение. Трайков е третото ново име в селекцията нa "болярите" през паузата, след нападателя Кристиян Величков и халфа Стелиян Добрев.

Роден е на 12 юли 2005 г. и е син на бившия футболист на Етър и Черноморец - свищовлията Стефан Трайков. Играе като десен офанзивен халф и втори нападател. Въпреки едва 20-те си години Трайков-младши има вече 51 мача във Втора лига с екипите на Добруджа и Черноморец. Преди това е бил в юношеските формации на Септември, Ботев (Враца) и Славия. Има мачове за националните отбори на България U17, U18 и U19.

"С привличането на Стефан Трайков вярваме, че ще засилим още повече офанзивната мощ и креативността в отбора, като продължаваме линията да залагаме на млади перспективни футболисти", написаха от стадион "Ивайло".