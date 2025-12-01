Съпругата на Любо Пенев пусна дарителска сметка за помощ на лечението

Съпругата на Любослав Пенев - Кристина излезе с молба за помощ относно лечението на легендарния национал. Жената до Ел Голеадор пусна дарителска сметка, която да помогне лечението му в Германия.

"Днес една от най-големите български легенди се бори за живота си. Любослав Пенев ни е дарявал победи, гордост и сила — сега ние трябва да му дадем надежда. Моля ви, нека застанем рамо до рамо и протегнем ръка на човек, който никога не спря да дава за България.

От съпругата

Нашата дарителска сметка:

BG52BUIN95611000776024

Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев", се казва в съобщението.