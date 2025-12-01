И БФС с думи на кураж към Любо Пенев

Българският футболен съюз изрази подкрепата си за Любослав Пенев, който се бори със заболяване в Германия. От Централата написаха, че футболната ни общност застава зад него с надежда и подкрепа.

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

"Българският футболен съюз изразява своята дълбока подкрепа и съпричастност към Любослав Пенев, който в момента води тежка битка за живота си. С огромна болка научаваме за здравословното му състояние, но и с вярата, че човек с неговата сила, характер и дух може да преодолее и това предизвикателство. Веднъж вече големият голмайстор доказа пред целия свят какво означава да се изправиш срещу коварно заболяване и да победиш. Днес цялата футболната общност застава зад него с надежда и подкрепа.

Любо, с теб сме! Пожелаваме ти сили, кураж и бързо възстановяване. Знаем, че ще преминеш и през това изпитание със силата на своя непобедим характер", написаха от Централата.