Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Любо Пенев се бори за живота си в Германия

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

  • 30 ное 2025 | 22:56
  • 16947
  • 8
Любо Пенев се бори за живота си в Германия

Легендарният нападател на ЦСКА, Валенсия, Атлетико Мадрид и България Любослав Пенев води битка за живота си. Прочутият голмайстор е в Германия, където се бори с коварна болест, като състоянието му е тежко. Любо е любимец на няколко поколения българи, като e единственият в историята на футболния гранд ЦСКА, който е бил юноша, капитан, президент и старши треньор на "армейците". В помощ на Любо, поемайки голяма част от разходите по лечението в чужбина, е бившият капитан на националния отбор Стилиян Петров. Веднъж вече Пенев пребори коварно заболяване - през 1994 година, заради което пропусна световното първенство в САЩ.

Припомняме, че в момента в тежко състояние е и капитанът на златното поколение и бивш президент на БФС Борислав Михайлов, който изкара инсулт и се намира в болница в София. По-рано през деня бившият национал Валери Божинов се просълзи и пожела възстановяване на легендарния вратар.

Бившият нападател на Ювентус и Левски подкрепи и Ел Голеадор, използвайки социалната мрежа. "Искам да знаеш, че не си сам в тази битка! До теб стоят хора, които те обичат, които вярват в теб и които всеки ден изпращат мислите си към теб, с надежда, с доброта и с искрено желание да те видят отново спокоен, здрав и усмихнат. Твоята борбеност и дух са пример за всички около теб!", написа Валери под снимка на Любо Пенев.

Екипът на Sportal.bg стиска палци и вярва, че Любо Пенев отново ще покаже колко силен характер е и отново ще демонстрира своята невероятна мощ!

С теб сме, Любо!!!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Сула: Трябва да мислим за титлата, защото сме Левски

Сула: Трябва да мислим за титлата, защото сме Левски

  • 30 ное 2025 | 19:37
  • 3847
  • 2
"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

  • 30 ное 2025 | 19:23
  • 93646
  • 594
Обявеният преди дни нов анализатор на ЦСКА 1948 напусна клуба

Обявеният преди дни нов анализатор на ЦСКА 1948 напусна клуба

  • 30 ное 2025 | 18:26
  • 2172
  • 1
Билетите за Лудогорец - ПАОК в продажба от утре

Билетите за Лудогорец - ПАОК в продажба от утре

  • 30 ное 2025 | 18:18
  • 1085
  • 0
Хикс в Суворово

Хикс в Суворово

  • 30 ное 2025 | 17:56
  • 571
  • 0
Марица (Милево) победи дубъла на Локомотив в Пловдив

Марица (Милево) победи дубъла на Локомотив в Пловдив

  • 30 ное 2025 | 17:50
  • 581
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

  • 30 ное 2025 | 19:23
  • 93646
  • 594
Жирона 1:0 Реал Мадрид, домакините удариха точно преди почивката

Жирона 1:0 Реал Мадрид, домакините удариха точно преди почивката

  • 30 ное 2025 | 23:00
  • 5210
  • 73
Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

  • 30 ное 2025 | 19:29
  • 42950
  • 45
Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

  • 30 ное 2025 | 17:58
  • 37132
  • 33
Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

  • 30 ное 2025 | 20:29
  • 20850
  • 156