Секирово привлече футболист, вкарвал хеттрик на Байерн (Мюнхен)

Секирово привлече втори футболист през тази зима. Това е юношата на Локомотив (Пловдив) Тони Лесов, който е избиран за най-перспективен млад играч в школата на "смърфовете" цели четири пъти.

"Днес казваме добре дошъл на Тони Лесов! Местният ни талант вече е част от първия отбор на “секирите”. Очакваме много голове,победи и радостни моменти. Тони е изключително перспективен млад футболист който реши да продължи развитието си в нашия клуб.

Асеновградското торпедо се върна при "секирите"

Той беше част от детско-юношеската школа на Локомотив (Пловдив) и е минал през всички гарнитури. Играл е за националния отбор на България U17. Цели 4 пъти е избиран за най-преспективен млад играч в школата на Локо (Пловдив).

Като малък участва на турнир в Германия, където показва таланта си като вкарва хеттрик на германския колос Байерн Мюнхен и влиза в полезрението на треньора на баварците", написаха от клуба.