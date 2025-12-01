ЦСКA подкрепи Любо Пенев

От ЦСКА изразиха подкрепата си за легендата на клуба Любослав Пенев, който се лекува от коварна болест. От “червените” публикуваха съобщение, в което се казва, че мислите на цялата общност са с него и ще се пребори и с тази битка.

"Ще спечелиш и този мач, Любо! ЦСКА изразява цялата си подкрепа към Любослав Пенев в този труден момент. Сигурни сме, че големият голмайстор ще спечели и най-важната битка – както го е правил стотици пъти на футболния терен и край тъчлинията. Любо, мислите на цялата армейска общност са с теб. Вярваме в силата на твоя дух, който те изведе до върховете на футбола с червената фланелка и те направи любимец на цяла България".

Ти отново ще спечелиш! Кураж, шампионе!