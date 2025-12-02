Популярни
Наумов: Това представяне искам да го посветя на Боби Михайлов, Любо Пенев и Петър Хубчев

  • 2 дек 2025 | 20:02
  • 4633
  • 5
Вратарят на Ботев (Пловдив) Даниел Наумов посвети силната си игра при нулевото равенство на неговия тим срещу Арда в Кърджали на преминаващите през тежки периоди легенди на българския футбол - Борислав Михайлов, Любослав Пенев и Петър Хубчев.

"Тежък и равностоен мач. През второто полувреме малко ни свършиха силите и Арда държеше повече топката. Там, където се наложи да се намеся, се намесих. Тръгваме си с точка. Доволни сме. Дойдохме за победата, но и точката не е лош вариант.

Трябва да направим зимната подготовка и след това ще си проличи ефекта на новия треньор. Винаги играем за победа.

Има нещо друго, което искам да кажа. Това представяне искам да го посветя на Боби Михайлов, Любо Пенев и Петър Хубчев. Това са големи мъжкари, големи легенди. Всички се надяваме те да се върнат. Те ще се справят", завърши емоционално Дани Наумов.

