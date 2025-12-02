Популярни
Гьоко Хаджиевски изрази своята морална подкрепа към тримата футболни герои

  • 2 дек 2025 | 09:11
  • 531
  • 0
През месец април сегашният наставник на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски предвождаше ветераните от националния отбор на Северна Македония срещу звездния тим на България от 1994 година. Срещата се игра на стадион "Спартак" в благотворителна подкрепа на трагедията в Кочани.

Националите ни от САЩ 94’ и звездите на Северна Македония спретнаха страхотно шоу в благотворителен мач във Варна
Националите ни от САЩ 94’ и звездите на Северна Македония спретнаха страхотно шоу в благотворителен мач във Варна

В тази среща участие взе и легендарният вратар Борислав Михайлов. След нейния край капитаните на двата отбора Горан Пандев и Христо Стоичков дариха на Юнашкия салон във Варна фланелките си с автографи на всички футболни величия, участвали в срещата.

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!
Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

В официалната си страница Христо Стоичков публикува и изрази своята огромна солидарност към бившите свои съотборници от националния отбор Борислав Михайлов, Любослав Пенев и Петър Хубчев. Под снимката и текста треньорът на "соколите", който не крие симпатиите си към това златно поколение от български играчи, написа силни и трогателни думи за тримата футболни герои, които преминават през най-трудния период от своя житейски път.

Петър Александров за Любо, Боби и Петьо: Вие сте велики мъже
Петър Александров за Любо, Боби и Петьо: Вие сте велики мъже

"Браво, Ицо, колко ги обичаш и Господ гледа, ще им помогне... Трябва голяма енергия от теб и всичките в България... ще им помогне. Вярвам много!", написа Гьоко Хаджиевски.

Пламен Трендафилов

