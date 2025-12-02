Гьоко Хаджиевски изрази своята морална подкрепа към тримата футболни герои

През месец април сегашният наставник на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски предвождаше ветераните от националния отбор на Северна Македония срещу звездния тим на България от 1994 година. Срещата се игра на стадион "Спартак" в благотворителна подкрепа на трагедията в Кочани.

В тази среща участие взе и легендарният вратар Борислав Михайлов. След нейния край капитаните на двата отбора Горан Пандев и Христо Стоичков дариха на Юнашкия салон във Варна фланелките си с автографи на всички футболни величия, участвали в срещата.

В официалната си страница Христо Стоичков публикува и изрази своята огромна солидарност към бившите свои съотборници от националния отбор Борислав Михайлов, Любослав Пенев и Петър Хубчев. Под снимката и текста треньорът на "соколите", който не крие симпатиите си към това златно поколение от български играчи, написа силни и трогателни думи за тримата футболни герои, които преминават през най-трудния период от своя житейски път.

"Браво, Ицо, колко ги обичаш и Господ гледа, ще им помогне... Трябва голяма енергия от теб и всичките в България... ще им помогне. Вярвам много!", написа Гьоко Хаджиевски.



Пламен Трендафилов