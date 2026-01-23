Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Янтра (Габрово)
  3. Янтра привлече бивш младежки национал

Янтра привлече бивш младежки национал

  • 23 яну 2026 | 16:35
  • 696
  • 0
Янтра привлече бивш младежки национал

Полузащитникът Божидар Пенчев ще носи екипа на Янтра през втория полусезон на първенството. 23-годишният атакуващ халф пристига в Габрово като преотстъпен от Ботев (Враца) до края на сезона. Бившият младежки национал има вече над 100 мача в елита на българския футбол, в които е защитавал цветовете на Берое, Хебър и Ботев (Враца).

„Мисля, че това е правилното място за мен в този момент. Искам да направя повече мачове и желанието ми е да помогна на отбора, с каквото мога“, заяви Пенчев при представянето си като футболист на „ковачите“.

Халфът вече проведе първи тренировки с новите си съотборници, а утре се очаква да направи дебют за Янтра в контролната среща срещу Спартак, която ще се играе в Плевен.

„Запознах се с момчетата, които ме приеха много добре. Още от пръв поглед се вижда, че има силен колектив, а това е изключително важно, за да върви отборът напред. Радвам се, че съм тук!“, добави той.

Към привържениците на Янтра Пенчев се обърна с думите: „Ще се опитаме да ги радваме с победи, добра игра и голове – надявам се и мои. Нека бъдат с нас и ни подкрепят.“

Добре дошъл при „ковачите" и успех, Божидаре!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев се изправя срещу украинци

Ботев се изправя срещу украинци

  • 23 яну 2026 | 13:50
  • 735
  • 0
Янев даде оценка на лагера, коментира трансфер на Турицов и заяви: Искаме да направим отбор, който да радва окото

Янев даде оценка на лагера, коментира трансфер на Турицов и заяви: Искаме да направим отбор, който да радва окото

  • 23 яну 2026 | 13:07
  • 17246
  • 20
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 23 яну 2026 | 17:30
  • 47150
  • 11
Двама българи ще играят в Серия C

Двама българи ще играят в Серия C

  • 23 яну 2026 | 12:55
  • 1760
  • 1
ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

  • 23 яну 2026 | 12:46
  • 50717
  • 135
Диоманде за гола си срещу Лудогорец: Не бях вкарвал от доста време и моментът бе емоционален за мен

Диоманде за гола си срещу Лудогорец: Не бях вкарвал от доста време и моментът бе емоционален за мен

  • 23 яну 2026 | 12:45
  • 993
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

  • 23 яну 2026 | 14:42
  • 30021
  • 113
Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

  • 23 яну 2026 | 15:50
  • 13726
  • 16
ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

  • 23 яну 2026 | 12:46
  • 50717
  • 135
Феноменален Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №17

Феноменален Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №17

  • 23 яну 2026 | 15:58
  • 7002
  • 3
Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

  • 23 яну 2026 | 10:23
  • 31532
  • 19
Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 36199
  • 79