Янтра привлече бивш младежки национал

Полузащитникът Божидар Пенчев ще носи екипа на Янтра през втория полусезон на първенството. 23-годишният атакуващ халф пристига в Габрово като преотстъпен от Ботев (Враца) до края на сезона. Бившият младежки национал има вече над 100 мача в елита на българския футбол, в които е защитавал цветовете на Берое, Хебър и Ботев (Враца).

„Мисля, че това е правилното място за мен в този момент. Искам да направя повече мачове и желанието ми е да помогна на отбора, с каквото мога“, заяви Пенчев при представянето си като футболист на „ковачите“.

Халфът вече проведе първи тренировки с новите си съотборници, а утре се очаква да направи дебют за Янтра в контролната среща срещу Спартак, която ще се играе в Плевен.

„Запознах се с момчетата, които ме приеха много добре. Още от пръв поглед се вижда, че има силен колектив, а това е изключително важно, за да върви отборът напред. Радвам се, че съм тук!“, добави той.

Към привържениците на Янтра Пенчев се обърна с думите: „Ще се опитаме да ги радваме с победи, добра игра и голове – надявам се и мои. Нека бъдат с нас и ни подкрепят.“

Добре дошъл при „ковачите" и успех, Божидаре!