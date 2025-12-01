Лудогорец също подкрепи Боби и Любо

Популярни
  • 1 дек 2025 | 11:46
  • 458
  • 0
Шампионът Лудогорец също изрази подкрепата си за Борислав Михайлов и Любослав Пенев, които преживяват тежък период и се борят със заболявания. “Орлите” публикуваха съобщение, в което да демонстрират загрижеността си към двете легенди на родния футбол.

"ПФК Лудогорец изразява своята искрена подкрепа към Борислав Михайлов и Любослав Пенев, които в момента преминават през сериозни изпитания.

В тези трудни моменти сме заедно с тях и близките им, като отправяме пожелания за сила, упоритост и успешно възстановяване", написаха от Лудогорец.

