Лудогорец също подкрепи Боби и Любо

Шампионът Лудогорец също изрази подкрепата си за Борислав Михайлов и Любослав Пенев, които преживяват тежък период и се борят със заболявания. “Орлите” публикуваха съобщение, в което да демонстрират загрижеността си към двете легенди на родния футбол.

"ПФК Лудогорец изразява своята искрена подкрепа към Борислав Михайлов и Любослав Пенев, които в момента преминават през сериозни изпитания.

В тези трудни моменти сме заедно с тях и близките им, като отправяме пожелания за сила, упоритост и успешно възстановяване", написаха от Лудогорец.