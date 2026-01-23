Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов говори пред Sportal.bg по много теми, свързани с “канарчетата”. Той засегна и сагата с преминаването на Око-Флекс в Левски, която стигна до ФИФА. Бизнесменът разкри, че неговият клуб очаква спиране правата на играча за 4-6 месеца и сериозна финансова компенсация от “сините”, допълнена със забрана за техни трансфери. Филипов допълни, че не е наясно какво ще се случи, ако бившето “канарче” се появи в официален мач на Левски

“Ние в момента жалим прекратяването договора на Око-Флекс. Не жалим срещу Левски. Око-Флекс едностранно прекратява договора. Откупната клауза, както е записана в нашия договор, не дава право на играча едностранно да прекрати договора. Левски какво прави - кара Око да прекрати договора си с Ботев и те да сключат договор с него като свободен агент. Разбирате ли по какъв път тръгват. Едностранното прекратяване не може да се случи по начина, по който е записана откупната му клауза. Четохме над 20 решения за същия казус и те са в полза на клубовете.

Левски ги привличаме като солидарни. Левски го е мотивирал за това нещо. Носят солидарна отговорност” ”, отговори Филипов на въпрос защо се стигна два български клуба да се разправят чрез ФИФА.

След това босът на Ботев коментира и какво очакват пловдивчани от решенията на ФИФА.

“Очаквам най-малкото сериозни компенсации, тъй като имаме пропуснати ползи от трансфера в Лудогорец. Съответно и заплатите, които остават на Око-Флекс е нормално да се присъждат от ФИФА. Очаквам на футболиста да му спрат спортните права от 4 до 6 месеца. И Левски, който носи солидарна отговорност за парите, най-вероятно ще бъде наказан за трансферен прозорец. Не знаем какво ще се случи, ако Око-Флекс играе в официални срещи. Вече ФИФА какво ще реши, тъй като тогава ще имаме неправомерно картотекиране на играч.

Око-Флекс до ден днешен е футболист на Ботев (Пловдив) - плащаме му осигуровки, заплатата му се депозира в специална сметка. Той не е с прекратен договор. Не знам как ще го картотекира Левски. Защото Око, все още, е футболист на Ботев. В момента му плащам заплата и осигуровки”, заяви Филипов пред Sportal.bg.

ЯСЕН ТОШЕВ, пратеник на Sportal.bg в Анталия