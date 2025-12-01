Популярни
  Левски към Любо и Боби: Кураж, легенди!

Левски към Любо и Боби: Кураж, легенди!

  • 1 дек 2025 | 12:12
  • 1491
  • 1
Левски към Любо и Боби: Кураж, легенди!

Левски също така изрази подкрепата си за Любослав Пенев и Борислав Михайлов. Двамата са в тежък момент от живота си и се лекуват от тежки заболявания. “Сините” пожелаха на двамата пълно възстановяване, като подчерта, че мислите на цяла България е с тях.

"Пред здравето и живота всичко останало отстъпва - клубните пристрастия, цветовете и емблемите нямат никакво значение. Последните дни са тежки за българския футбол. Един от най-великите вратари в историята на “Левски” и българския футбол, Борислав Михайлов, преминава през сериозно изпитание, а легендарният нападател на ЦСКА и България Любослав Пенев също води своя трудна лична битка.

ПФК “Левски” иска да изрази пълната си подкрепа и към двамата и да им пожелае пълно възстановяване. Сигурни сме, че мислите на цяла футболна България са с вас. Вярваме, че ще намерите сили да спечелите и този най-важен и труден мач, както сте го правили безброй пъти на терена.

Кураж, легенди!", написаха от Левски

