Петър Александров за Любо, Боби и Петьо: Вие сте велики мъже

Още един участник от златното поколение на САЩ 94 подкрепи съотборниците си, които преживяват тежки моменти - Любослав Пенев, Борислав Михайлов и Петър Хубчев. Петър Александров използва Sportal.bg, за да изкаже подкрепата си към тримата и да им пожелае бързо възстановяване.

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

"Понеже не използвам Фейсбук, Инстаграм и т.н. искам чрез Sportal да изкажа моята подкрепа към Боби, Любо и Петьо и да ги уверя, че не само аз, а сигурно всички хора в България и по света стоят зад тях и са сигурни, че и това препятствие вие ще преодолеете. Вие сте велики мъже и затова всички ви обичат!!! Стискам ви палци и от сърце ви желая бързо възстановяване", каза Александров.