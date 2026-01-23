Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

Популярни
  • 23 яну 2026 | 15:50
  • 4470
  • 4

Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов говори пред Sportal.bg по много теми, свързани с “канарчетата”. Логично го попитахме и въпрос, който вълнува футболната общественост - защо има драма с преминаването на Око-Флекс в Левски, но не и с това на Андрей Йорданов в ЦСКА.

“Разликата е, че директорът на ЦСКА ми звънна и ме попита дали може да стартираме преговори с Андрей Йорданов относно личните му условия, тъй като знаели, че има откупна клауза. Абсолютно коректно. Казах му: “да, стартирайте. Какво е вашето желание, кога искате да го вземете?”. Човекът ме попита: “ако се разберем с него, има ли възможност да го вземем да си прави подготовката с нас?”. Казах му да разговарят с него и да ми се обадят. След един час ми звънна, че са се разбрали с Андрей и помоли да го пуснем да тренира с тях.

Отговорих, че и аз ще помоля нещо. Тъй като е с откупна клауза от само 100 000 евро, ако има възможност, да запазим 10% от следващ трансфер, защото целия сезон му осигурихме титулярно място. Директорът попита собственика и след 5 минути ми върна “окей”. Постъпиха абсолютно коректно и нормално. Видяха и от нас коректно отношение.

Докато никой никога от Левски не е звънял да пита за Око-Флекс. Имахме един разговор с Бандаловски, който не е агент, а е с някакво пълномощно към холандската агенция, която представлява Око-Флекс. С Бандаловски разговаряхме за Лудогорец. Той също разговаряше с г-н Караманджуков. Караманджуков беше при мен в офиса на Ботев преди да стане това с Око-Флекс, за да разговаряме наново. Говори и с треньора, поиска позволение да водят преговори за личните условия на футболиста. Разреших му да си водят разговори и оттам нататък се случи това”, разясни версията на Ботев Илиян Филипов.

Очаквайте скоро цялото интервю със собственика на Ботев (Пловдив)!

ЯСЕН ТОШЕВ, пратеник на Sportal.bg в Анталия

