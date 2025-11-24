Стилиян Петров подкрепи Борислав Михайлов

Рекордьорът по мачове с националната фланелка на България Стилиян Петров излезе със специален пост в социалните мрежи, с който изказа подкрепата си към бившия президент на БФС Борислав Михайлов. Днес стана ясно, че бронзовият медалист от САЩ’94 е бил приет в болница след инсулт.

Боби Михайлов в болница след инсулт

Ето какво пише Стилиян Петров в профила си във “Фейсбук”:

Животът има свойството да променя перспективите ни и да ни напомня кое е наистина важно. Въпреки че сме имали различия, днес подкрепата ми е към Борислав Михайлов и неговото семейство, който смело и с подкрепата на своите близки се изправя пред здравословни предизвикателства.

В момент на това изпитание искам да знаеш, че те подкрепям и се надявам на бързото ти възстановяване. Миналите ни разногласия бледнеят в сравнение със силата и устойчивостта, която трябва да покажеш в този момент, така както го показваше винаги на терена.