Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Ивелин Попов не се нуждае от представяне. Той е трикратен “Футболист №1 на България”. Въпреки че е на 38 години, продължава активната си състезателна кариера с фланелката на Арда.

Попов, който е известен с острия си език, застана пред камерата на Sportal.bg, за да изкаже мнението си по много теми и проблеми в българския футбол.

За подготовките и целите пред Арда

“Подготовките ми са някъде 40-45. Стартирахме напълно нормално, няма някой с по-сериозни болежки или проблеми. Всичко върви по план.

Планът винаги е бил един пред нас - възможно по-горно класиране и участие в европейските клубни турнири. Дали ще е през първенство, или купата на България - времето ще покаже. Тук са събрани доста добри футболисти, добро треньорското и техническото ръководство в лицето на Ивайло Петков, и президентът. Подбират се футболисти, които могат да оправдаят заложените пред отбора задачи.”

Исторически рейд в Европа и последвал спад в първенството

“Пристигнах в отбора след европейските турнири. В отбора са събрани доста добри футболисти с голям потенциал - и българи, и чужденци. Мен не ме учуди това, което направи Арда. Говоря така, защото дойдох след това. В българския футбол доста често се случва след силен рейд в Европа да се получи периодически спад. Мисля, че не чак толкова игрово, защото имаше игра и положения, но не можехме да отбележим голове. Към края на септември се стабилизирахме и направихме сериозен рейд откъм победи и добра игра.”

Битката за Купата, която дава излаз за Европа

“Всички говорят, че Ботев (Враца) е лек съперник за Купата, но той се представя достойно в първенството, победи в турнира след дузпи. Отборът е запазен, от доста време играе заедно. Само по периферията се сменят футболисти. Няма да е никак лек мачът. Трябва да се подходи с максимална мобилизация.

Как ще избутаме четирите най-богати клуба? Никой не искаме да бутаме. На Арда най-големият проблем си е само Арда. Видяхме и преди моето пристигане, че отборът играеше като равен с равен с клубове, които имат много по-голям бюджет и са с по-скъпи футболисти. Но виждате, че Арда играеше страхотно. След края на септември победихме доста по-скъпи отбори от нас. Ако сме здрави и концентрирани сме един много добър отбор.

Имат по-скъпи играчи на хартия, но в днешно време хартията не играе. На терена играе сърцето, умът, характерът и по-голямото желание. Победихме Лудогорец, селекцията на ЦСКА 1948.”

За развръзката в челото на efbet Лига

“Не гледам другите, а само моят отбор. Да си решават за шампионската титла техните проблеми, ако имат такива. Интересува ме само Арда. Имам мои си виждания, но ще ги запазя за себе си.”

Пророчеството на Попов, което се сбъдна, че бившият треньор на Левски Станислав Генчев няма да изкара година начело на “сините”

“Знаех, че ще се случи. Доста неща знам, че ще се случат. На много хора не им е приятно да ги чуват. По-добре да не им ги казвам. То е ясно. В България много трудно някой може да те изненада с нещо. Всичко е доста прозрачно и се знае. Въпреки че изглежда “уау, невероятно е”, нещата са ясни. Просто трябва малко повече да вникваш в тях.”

Би ли направил прогноза за пролетния дял?

“Знам какво ще се случи, но не желая да го коментирам. Концентриран съм изцяло върху нашия отбор, искам ние да сме добре. Другите да се оправят, защото с едно изказване днес мога да им дам и жокери. На мен жокери никой не ми дава, а не ги и търся.”

Няма ли да направи нещо добро за предишните му отбори - Левски и Ботев, които да получат ноу-хау?

“Те си имат достатъчно кадърни футболисти, треньори, капацитети и ръководители. Така че няма какъв акъл да им дам аз.”

За това, че в Арда го приеха добре, но така тръгнаха нещата в Левски и Ботев. Отначало получи уважение от “сините” и “канарчетата”, но после…

“В Левски не съм съгласен, че така се случиха нещата като каза, че са ме приели доста добре. Визирам част от ръководителите. В Ботев беше много различно, наистина ме приеха добре. Аз приех феновете, града, отбора. Нещата там се получиха. В Арда си отвориха обятията за мен, както и аз за тях.

Да ви кажа, че в България доста хора не работят по специалността си. Мислят, че знаят всичко, а не е точно така. Няколко пъти Лъчезар Танев даваше интервюта и го каза. Има контакти в цяла Испания, Европа. Нито един човек не му се е обадил да отиде и погледа. Само да отиде и види една седмица. Да погледаш как се работи, кой как го прави, как тренира, как се водят преговори, кога са дните за медиите. А малкото отишли казват, че в България няма как да се направи. Свикнали сме много лесно да се отричаме и да даваме оценки, а постоянството и дълголетието във футбола говори на какво ниво си. Това е големият проблем, много малко хора работят по специалността си.”

Чувства ли се уважаван от хората в българския футбол?

“Чувствам се уважаван, разбира се. Но към хора, които са ми показали неуважение, демонстрирам същото. Не го и крия, казвам си го ясно, точно и категорично.

От кого съм разочарован? Те са доста. Да ги правим известни във вашата телевизия и сайт, не виждам смисъл.”

За националния отбор, турнето в Индонезия и мачовете със Соломонови острови и Сейнт Китс

“Не е добре. Точно и ясно. Обикновено такива турнета се спонсорират. Не знам дали нашата федерация ще получи нещо, но, за мен, това не е добър ход. Но там си има ръководители, които са преценили, че е добре. Като цяло от приятелски мачове със Сейнт Китс и Индонезия, да не се величаем много, защото хората може да са по-напред от нас, чисто маркетингово какво ще спечели националният отбор с една такава контрола.”

Аз не виждам, но хората са приели тази покана.

Малко или много националният отбор си е марка. Преди малко си писахме с Атанас Чернев, подписал е с Кайзерслаутерн. Когато скаут или директор идват да те наблюдават, те не гледат дали ще победиш или да вкараш 12 гола в един мач. Идват и си имат изисквания за всяка позиция. Това, че отборът губи не е приятно, но тези момчета после намират място в европейски клубове. След година, когато се наложат в съставите си, ще идват по-подготвени и ще се научат да побеждават.”

За мачовете на България срещу Испания и Турция

“Много е висока класата и разликата. На моменти се получаваха някои неща, повечето не се получаваха. Разберете, че там всичко им е по различен начин - от “А” до “Я”. По-професионални, по-подготвени, по-здрави физически, по-бърза мисъл. Това са все неща, които се учат от ранна детска възраст.

Имаме в отбора млади момчета, които са на 17 години, и някакви елементарни неща той не ги прави. Не е виновно момчето. Този, който му е станал треньор в Академията, ако е назубрил всичко от учебник или сега на таблет, трудно може да му каже какво да прави. Той го чете в учебника.

Мисля, че България е една от държавите с най-много треньорски лицензи. Всеки втори разбира от футбол. А реално погледнато не повече от 10 човека в България разбират от футбол. Не искам да им правя реклама. 10 човека разбират - не повече. Някои даже не работят в България. Тук всеки втори разбира и дава оценки. А тези, които дават оценки не са били добри нито като футболисти, нито като треньори. Няма какво да се лъжем. Това е самата истина, колкото и да е болна. Играл е някъде и не разказва къде.

Силният футболист играе в България, налага се, неизменна част е в националния отбор и дълги години е в чужбина. Това е постоянният играч. Такива, където са играли на местна почва - да ме извиняват. Уважение, но не са този капацитет.

И за копиране се иска характер и инвестиция. Да извадиш от своя джоб. Ние сме свикнали някой друг да плати стажуването. Извади от себе си. Ти инвестираш в себе си.”

За бъдещето си

“Категорично се отказах от треньорството. Записах се на курс и сам се отказах, защото когато се записах, те са три модула и трябва да си неотлъчно там по три дни. От цялата приета група само аз играех. Играта я разбирам да не пропускаш тренировка, да играеш, а не да седиш на пейката и да развеселяваш групата.

Футболистът трябва да тренира, играе и да е значим. Не да се зачислява на заплата, да си 18-ти играч и ако може - да не влизаш. Това им обясних - едното пречи на другото. Все още съм действащ футболист. За в бъдеще ще ти помогне, но ти като в настоящето не си окей? Такова бъдеще не искам - с лошо настояще да гледам за бъдещето. И им казах, че се отказвам. На четири или пет модула не съм присъствал, защото ми пречеше. Ще играя финал с Лудогорец за купата на България, но от понеделник до сряда трябва да съм на лекции. Няма как. Избрах да продължа да съм футболист и не съм сгрешил.

А и честно да ви кажа - да си треньор в България е доста трудно нещо. Едното е краткият престой. Другото - много малка част от президентите изглеждат като президенти - визия и държание. Много малко са. Не е добра атмосферата за работа. Така е създадена и много трудно може да се промени.

От сегашните президенти и треньори в “А” група има хора, които много разбират. Има хора, които правят и създават кадри, а после ги продават. Така се изхранва школата и клубът им. Все още има, но са много малко. Тези, които най-малко разбират и умеят, най-много говорят.”

Как ще излезем от тази криза?

“Времето ги избутва. Леко-полеко изпадат от колелото. Ще ги потърпиш малко и те сами или ще се откажат, или ще бъдат избутани. Ние се забавляваме с писаниците и изказванията им - месец, една, две три години и после изчезват в миманса.

Постоянството е важно. Има клубове в България, които 20 години нямат проблеми.”

Защо всички най-големи големи клубове са с периодични проблеми?

“Тези проблеми са умишлено създавани от други хора, за да се държат в зависимост грандовете. Да не влизаме надълбоко, но колко пари се изхарчиха през годините. Сметнете ги. Колко стадиона щяхме да имаме. Много пари се изхарчиха. За кой - не знаем.”

Клубове за добър пример

“Славия, Черно море, Арда. Вижте Славия колко футболисти продаде. Само тя продава млади футболисти. Синът ми тренира в Славия. Когато мога, ходя да гледам. Децата тренират, защото съм гледал тренировки и на други отбори. Там има дисциплина. Най-важното в спорта и живота е дисциплината. Тя води до ежеседмичен, ежемесечен прогрес. Правят им се изследвания, взима им се кръв и леко-полеко Венци си ги налага в първия отбор, а после ги продава.”

Защо Левски и ЦСКА не са в Шампионска лига с тази публика и тези пари?

“Защото отиде някой отнякъде в Левски или ЦСКА и той ще коли, той ще беси. Напишеш името му в Уикипедия, то ти изписва “Error 404”, няма го. Тук няколко милиона в канала. Това е израз на Гриша Ганчев. В Левски няколко милиона в канала. Само да ги беше взел и да не правиш нищо. Да излезеш пред хората и да им кажеш: “имаме пари, но по-добре да направим общежитие за децата, стадион, база, система, отколкото само фанфарита”. Който се изтъпани и “ставаме шампиони, ще вземем тоя, ще вземем оня”. Взимаха се играчи преди години, бях в чужбина и следях, да ми кажеш 10 футболисти от Левски от 2016 година - чужденци? От ЦСКА можеш ли? Не можеш. Нищо, че си цесекар.

Другото, което е. Това са отбори - Левски, ЦСКА, Локомотив (Пловдив), Ботев (Пловдив), Черно море, Спартак (Варна), Славия, Локомотив (София), с големи традиции и техните легенди са големи български имена. Сега сме 2026-а. Живи и здрави, 2050 година някой клуб ще има кръгла годишнина. Кого ще поканим, чужденците ли? Инвестирайте, влагайте в младите, школите, треньорите и нещата ще станат. Всеки втори дава оценки. По физкултура не са се събличали - не знаят и не могат. В България иска да те убеди този, който е по-гръмогласен кое е правилно и кое - не. Човек, който е видял, не това не може да му мине.”

Кой трябва да спечели “Футболист на годината”?

“Илия Груев и Ивайло Чочев. Чочев вкара доста важни голове, а Груев играе на най-високото ниво в света - в английската Висша лига. Някой от тях двамата ще е. Десподов сам каза, че трябва да е Чочев. Той и без това има 5-6 награди - достатъчно са му. Така че някой от тях ще спечели.”

Къде са младите?

“Като погледнеш младите, са като манекени - яки, плочките им са 8 на брой. Но големият им проблем е като им дадеш топката. Самата координация, самото усещане им бяга. В съвременния футбол се залага предимно на физика, но трябва да има и мисловна дейност. Не само това, което ти каже треньорът, защото не може да каже на 30 човека “дай я с левия, върни я назад”. Това не е Плейстейшън.

Трябва да има малко умствен багаж и интелект. А час и половина тренировка много трудно може да те направи футболист. Жонглирай индивидуално, играй на стеничка - може да направиш неща, които после ще ти помогнат. Всяко едно движение ще ти повмогне, защото ситуациите във футбола са милиарди. Това, което си правил като малък, после се случва да го направиш на най-високо ниво.

Колко пъти в квартала си изпускал на празна врата? После се е случвало и на мач. Колко пъти ти подават, засичаш и я вкарваш - все някога ще ти се случи и на официален мач.”

Прогнозата на Ивелин Попов за това кои таланти имат шанс да пробият в големия европейски футбол

“Много ми се иска Балов да пробие. Никола Илиев да пробие. Ивайло Видев да пробие. С Никола и Видев съм бил две години. Познавам ги, знам им качествата и искам те да пробият в европейския футбол. Гледам, че напоследък им дават шанс.

Имам комуникация с Балов, интересен футболист. Малкият, който го продадоха на АЕК (б.а. Мартин Георгиев) - също. Мисля, че много му помогна Барселона. Бил е, видя за какво става въпрос. Помогна му, защото хората от АЕК гледат, че на тези години е бил в Барселона. Няма да те вземат без качества.”



ЯСЕН ТОШЕВ, пратеник на Sportal.bg в Анталия