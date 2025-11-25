БФС също подкрепи Боби Михайлов

Българският футболен съюз отправя своите искрени пожелания за сила, спокойствие и бързо възстановяване към бившия президент на централата Борислав Михайлов.

Боби Михайлов в болница след инсулт

"В този труден момент за него и семейството му, вярваме, че с професионалната грижа на медицинския екип и с подкрепата на близките му, той ще премине успешно през това изпитание и ще се върне към активен и пълноценен живот.

Валери Божинов към Боби Михайлов: Знам, че отново ще се изправиш, както винаги си го правил

БФС остава в готовност да подкрепи легендарния ни национален вратар и неговото семейство и се надяваме скоро да го видим отново в добро здраве и силен дух", написаха от футболната централа.