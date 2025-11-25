Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. БФС също подкрепи Боби Михайлов

БФС също подкрепи Боби Михайлов

  • 25 ное 2025 | 13:29
  • 387
  • 0
БФС също подкрепи Боби Михайлов

Българският футболен съюз отправя своите искрени пожелания за сила, спокойствие и бързо възстановяване към бившия президент на централата Борислав Михайлов.

Боби Михайлов в болница след инсулт
Боби Михайлов в болница след инсулт

"В този труден момент за него и семейството му, вярваме, че с професионалната грижа на медицинския екип и с подкрепата на близките му, той ще премине успешно през това изпитание и ще се върне към активен и пълноценен живот.

Валери Божинов към Боби Михайлов: Знам, че отново ще се изправиш, както винаги си го правил
Валери Божинов към Боби Михайлов: Знам, че отново ще се изправиш, както винаги си го правил

БФС остава в готовност да подкрепи легендарния ни национален вратар и неговото семейство и се надяваме скоро да го видим отново в добро здраве и силен дух", написаха от футболната централа.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Валери Божинов към Боби Михайлов: Знам, че отново ще се изправиш, както винаги си го правил

Валери Божинов към Боби Михайлов: Знам, че отново ще се изправиш, както винаги си го правил

  • 24 ное 2025 | 23:34
  • 8762
  • 9
Тодор Симов: Отборът, който доминира днес, беше Ботев

Тодор Симов: Отборът, който доминира днес, беше Ботев

  • 24 ное 2025 | 19:54
  • 1937
  • 1
Радо Станев: С всеки мач играем по-добре

Радо Станев: С всеки мач играем по-добре

  • 24 ное 2025 | 19:42
  • 2110
  • 0
Исак Соле: Станимир Стоилов ми беше като втори баща

Исак Соле: Станимир Стоилов ми беше като втори баща

  • 24 ное 2025 | 19:37
  • 2937
  • 0
Стилиян Петров подкрепи Борислав Михайлов

Стилиян Петров подкрепи Борислав Михайлов

  • 24 ное 2025 | 19:09
  • 15384
  • 28
Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

  • 24 ное 2025 | 18:32
  • 25164
  • 35
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 12633
  • 7
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 543903
  • 30
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 7274
  • 2
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 6541
  • 11
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 2482
  • 1
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 6686
  • 2