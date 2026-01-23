Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Илиан Илиев остана доволен и похвали младите в Черно море

Илиан Илиев остана доволен и похвали младите в Черно море

  • 23 яну 2026 | 17:18
  • 287
  • 0
Илиан Илиев остана доволен и похвали младите в Черно море

Наставникът на Черно море Илиан Илиев изрази задоволство от представянето на своя отбор след победата с 6:0 над Етър в контролната среща. Той похвали както цялостното поведение на играчите, така и изявите на младите футболисти. Два от головете бяха дело на младия талант Кристиан Михайлов, а още едно попадение добави друг юноша на клуба – Георги Пасков.

„Стана добър мач и резултатът е изразителен, защото Етър играха футбол и оставяха доста свободни пространства, от които ние се възползвахме. Те не се затвориха и резултатът не отговаря напълно на показаното от двата отбора. Доволен съм от старанието на тима и от натоварването, тъй като в последните 10 дни тренирахме при тежки условия – сняг, лед и изкуствен терен. За нас по-важно от резултата беше игровото поведение.

Неприятно е, че Сидни Селсо се контузи още на загрявката, което наруши схемата ни на игра. Трябваше да действаме с двама нападатели, а нямахме чист такъв, но се справихме. Освен това Георги Лазаров и Давид Телеш също са контузени.

Доволен съм и от старанието на младите играчи. В състава имахме осем момчета от школата. Това все пак е контролна среща и ако те искат да израснат, трябва да са много отдадени на играта. А когато видим, че нещата се получават, ще даваме шанс на всеки млад футболист. Примерите от миналото го доказват“, заяви Илиев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев се изправя срещу украинци

Ботев се изправя срещу украинци

  • 23 яну 2026 | 13:50
  • 736
  • 0
Янев даде оценка на лагера, коментира трансфер на Турицов и заяви: Искаме да направим отбор, който да радва окото

Янев даде оценка на лагера, коментира трансфер на Турицов и заяви: Искаме да направим отбор, който да радва окото

  • 23 яну 2026 | 13:07
  • 17282
  • 20
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 23 яну 2026 | 17:30
  • 47157
  • 11
Двама българи ще играят в Серия C

Двама българи ще играят в Серия C

  • 23 яну 2026 | 12:55
  • 1761
  • 1
ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

  • 23 яну 2026 | 12:46
  • 50770
  • 135
Диоманде за гола си срещу Лудогорец: Не бях вкарвал от доста време и моментът бе емоционален за мен

Диоманде за гола си срещу Лудогорец: Не бях вкарвал от доста време и моментът бе емоционален за мен

  • 23 яну 2026 | 12:45
  • 994
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

  • 23 яну 2026 | 14:42
  • 30132
  • 113
Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

  • 23 яну 2026 | 15:50
  • 13813
  • 16
ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

  • 23 яну 2026 | 12:46
  • 50770
  • 135
Феноменален Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №17

Феноменален Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №17

  • 23 яну 2026 | 15:58
  • 7064
  • 3
Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

  • 23 яну 2026 | 10:23
  • 31567
  • 19
Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 36227
  • 79