Илиан Илиев остана доволен и похвали младите в Черно море

Наставникът на Черно море Илиан Илиев изрази задоволство от представянето на своя отбор след победата с 6:0 над Етър в контролната среща. Той похвали както цялостното поведение на играчите, така и изявите на младите футболисти. Два от головете бяха дело на младия талант Кристиан Михайлов, а още едно попадение добави друг юноша на клуба – Георги Пасков.

„Стана добър мач и резултатът е изразителен, защото Етър играха футбол и оставяха доста свободни пространства, от които ние се възползвахме. Те не се затвориха и резултатът не отговаря напълно на показаното от двата отбора. Доволен съм от старанието на тима и от натоварването, тъй като в последните 10 дни тренирахме при тежки условия – сняг, лед и изкуствен терен. За нас по-важно от резултата беше игровото поведение.

Неприятно е, че Сидни Селсо се контузи още на загрявката, което наруши схемата ни на игра. Трябваше да действаме с двама нападатели, а нямахме чист такъв, но се справихме. Освен това Георги Лазаров и Давид Телеш също са контузени.

Доволен съм и от старанието на младите играчи. В състава имахме осем момчета от школата. Това все пак е контролна среща и ако те искат да израснат, трябва да са много отдадени на играта. А когато видим, че нещата се получават, ще даваме шанс на всеки млад футболист. Примерите от миналото го доказват“, заяви Илиев.