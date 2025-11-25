Ветераните на Левски: Нашите сърца и мисли са изцяло в подкрепа на Борислав Михайлов и неговото семейство

Сдружение "Левски 1914 - Ветерани" излезе с позиция в подкрепа на Борислав Михайлов. Както е известно, бившият вратар на "сините" и на националния отбор беше приет в столична болница, след като е получил инсулт.

Ето какво пишат от Сдружението:

"От името на УС на сдружение „Левски 1914 – Ветерани“, всички ветерани на Левски и лично от мое име като председател на сдружението изразяваме искрената си, сърдечна подкрепа към нашия приятел, съотборник и ветеран Боби Михайлов и неговото семейство. В този труден момент всички мислим и стискаме палци за бързото му възстановяване. Надяваме се в най-скоро време да се завърне жив и здрав между нас и при своето семейство.

Искаме да изразим разочарованието си към Българския футболен съюз, че до този момент не изказаха никаква подкрепа или каквото и да е становище към бившия си президент и ръководител. Още повече, че настоящият президент на Футболния съюз, г-н Георги Иванов, е наш ветеран, тясно свързан с историята на Левски и стигнал до сегашния пост благодарение на Борислав Михайлов.

Още веднъж искаме да кажем, че нашите сърца и мисли са изцяло в подкрепа на Борислав Михайлов и неговото семейство. Желаем бързо възстановяване.

Председател на сдружението,

Манол Иванов".