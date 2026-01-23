Популярни
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №17

  • 23 яну 2026 | 15:58
  • 1899
  • 1

Световният вицешампион с България Симеон Николов и отборът на Локомотив (Новосибирск) постигна победа №17 в Суперлигата на Русия.

Възпитаниците на Пламен Константинов се наложиха не толкова лесно у дома над Динамо-ЛО (Сосновий Бор) с 3:1 ( 25:19, 25:18, 20:25, 25:22) в мач от 20-ия кръг.

Така Локомотив остава на второ място във временното класиране с актив от 50 точки (17 победи, 3 загуби).

Симеон Николов изигра пореден много силен мач.

В решаващата четвъртата част Мони Николов заби ас със 129 км8 час и Локомотив поведе с 21:20.

При следващото разиграване 19-годишният български разпределител спаси невъзможна топка в защита, след което Иля Казаченков атакува мощно за 22:20. Ас на Омар Курбанов донесе победната точка в мача за 25:22 в четвъртата част.

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ДИНАМО-ЛО (СОСНОВИЙ БОР) 3:1 ( 25:19, 25:18, 20:25, 25:22)

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 1, Иля Казаченков, Омар Курбанов, Фьодор Воронков, Илияс Куркаев, Дмитрий Лизик - Сергей Мелкозьоров-либеро (Семьон Кривитченко-либеро, Раджабдибир Шахбанмирзаев)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ

ДИНАМО-ЛО: Дмитрий Ковальов 1, Роман Мурашко, Осниел Мергерехо, Семьон Дмитриев, Дмитрий Коленковский Александър Захватенков - Лаури Кераминен-либеро (Егор Кречетов, Дмитрий Курбатов)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР КЛИМКИН

Треньор: АНТОН АСТАШЕНКОВ.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача ЛОКОМОТИВ - ДИНАМО-ЛО 3:! - ТУК!

