  Sportal.bg
  БГ Футбол
Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  1 дек 2025 | 10:56
  • 4180
  • 2
Христо Стоичков изрази подкрепа към трима от съотборниците си от златното поколение на родния футбол. Любослав Пенев, Борислав Михайлов и Петър Хубчев се намират в тежки моменти от живота си и се борят с различни заболявания. Камата вдъхна кураж на тримата написа, че цяла България е с тях.

"Боби, Любо, Петьо – вие винаги сте били бойци, с които заедно сме спечелили десетки битки!￼￼￼￼ Няма кой да ви уплаши!￼￼￼￼ Цяла България е с вас!￼￼￼￼ Вярвам, че ще се върнете по-силни от всякога!￼￼￼￼ Прегръщам ви!￼￼￼￼￼", написа Стоичков.

