Оксер 0:0 ПСЖ, начало на мача

  • 23 яну 2026 | 20:01
  • 622
  • 1
Оксер и Пари Сен Жермен откриват 19-ия кръг във френската Лига 1.

Шампионите са длъжни да търсят победата, тъй като утре Марсилия и Ланс играят, като това е перфектна възможност за момчетата на Луис Енрике да останат на върха и след края на кръга.

Домакините от Оксер от своя страна стартират кръга на незавидното предпоследно място с цели шест пункта изоставане от спасителния бряг и на два от 16-ата позиция, даваща право на спасителен плейоф.

Луис Енрике реши да направи цели шест промени спрямо издънката срещу Спортинг (Лисабон), която застраши класирането на парижани в топ 8 на основната схема в Шампионската лига. Така той днес реши да пусне в стартовия си състав Иля Забарний, Лукас Бералдо, Люка Ернандес, Ибрахим Мбайе, Госало Рамош, Хвича Кварацхелия, които започнаха на мястото наМаркиньос, Уилян Пачо, Нуно Мендеш, Фабиан Руис, Дезире Дуе, Усман Дембеле, които бяха на "зеления килим" от първата минута в Лисабон.

Двубоят стартира от 21:00 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите развитието му в реално време.

ОКСЕР - Пари Сен Жермен

ЛИГА 1, XIX КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

Оксер: 1. Донован Леон, 20. Синали Диоманде, 92. Клемен Акпа, 29. Марвин Сеная, 27. Ламин Си, 14. Гидеон Менса, 5. Кевин Даноа, 8. Науиру Амада, 17. Усама Ел Азузи, 10. Ласин Синайоко, 19. Дани Намасо
Старши треньор: Кристоф Пелисие

Пари Сен Жермен: 30. Люка Шевалие, 33. Уарен Заир-Емери, 6. Иля Забарний, 4. Лукас Бералдо, 21. Люка Ернандес, 49. Ибрахим Мбайе, 17. Витиня, 49. Сени Маюлу, 29. Брадли Баркола, 9. Гонсало Рамош, 7. Хвича Кварацхелия
Старши треньор: Луис Енрике

НАЧАЛО: 23 януари 2026 г. (петък) | 21:00 часа
СТАДИОН: "Абе Дешан"
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Матийо Вернис

