  1. Sportal.bg
  2. Челси
Челси се насочва към защитник на Борусия (Дортмунд)

  • 5 яну 2026 | 07:34
  • 109
  • 0
Челси проявява интерес към крайния защитник на Борусия (Дортмунд), Алмугера Кабар. „Сините“ от Лондон, които съвсем наскоро се разделиха с мениджъра си Енцо Мареска, активно търсят да подсилят състава си с млад ляв бек през този месец, съобщава "BILD".

Според информациите, Челси е сред клубовете, които следят отблизо развитието на младия футболист. Твърди се, че лондончани са впечатлени от представянето на германеца и са готови да влязат в битка за неговия подпис. Интерес към Кабар има и от страна на Хамбургер ШФ.

Още в средата на октомври "Рур Нахрихтен" информира, че три клуба от Премиър лийг следят Кабар, но тогава имената им не бяха разкрити. Сега вече един от тях е ясен, но явно младокът е желан и от други отбори и няма да е изненада, ако се стигне до трансферна война за подписа му.

До момента Алмугера Кабар има общо 5 официални мача за първия отбор на Борусия (Дортмунд). Той все още не е отбелязал гол или асистенция за представителния състав.

Снимки: Gettyimages

